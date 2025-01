Het jaar van de waarheid voor jarige Hamilton

Lewis Hamilton viert vandaag zijn veertigste verjaardag. Hamilton is één van de oudste coureurs van het veld, maar toch zet hij dit jaar een reusachtige stap. Hij gaat rijden voor het team van Ferrari, en het wordt het jaar van de waarheid.

Op papier is Hamilton nog altijd één van de grootste namen van de Formule 1. Hij heeft zeven wereldtitels achter zijn naam staan, hij heeft de meeste races ooit gewonnen en er is niemand die vaker op de pole position heeft gestart dan Hamilton. Maar toch moet Hamilton gaan presteren, want in de afgelopen jaren wist hij geen grootse prestaties neer te zetten.

In 2022 en 2023 wist Hamilton geen enkele race te winnen. Het was een unicum, want tot dat moment had hij in elk jaar dat hij in de Formule 1 reed een Grand Prix gewonnen. In 2024 wilde Hamilton met Mercedes een stap omhoog gaan zetten, maar al voor de start van het seizoen kondigde hij zijn overstap naar Ferrari aan. In zijn afscheidsjaar bij Mercedes won hij twee races, maar eindigde hij op de teleurstellende zevende plaats in het wereldkampioenschap.

Zwaar jaar

Zijn afscheid bij Mercedes viel hem zwaar, veel zwaarder dan hij had verwacht. Hamilton oogde terneergeslagen, en leek geen schim van zichzelf te zijn. In de kwalificaties viel hij regelmatig te vroeg af, en in de races was George Russell hem vaak te snel af. Hamilton oogde niet als een scherpe zevenvoudig wereldkampioen, maar als een fragiele middenmotor. Zijn overstap naar Ferrari komt dan ook op een belangrijk moment, een teleurstellend resultaat kan het einde van zijn loopbaan verpesten.

Nieuwe omgeving

Bij Ferrari komt Hamilton terecht in een compleet nieuwe omgeving. Hij moet zich melden in Italië, bij een team waar de voertaal vooral Italiaans is. Hij treft Charles Leclerc als teamgenoot, een echte Ferrari-jongen. Ferrari was vorig jaar beter dan Mercedes, dus het is een stap omhoog. Maar of dat voor Hamilton ook zal gelden, moet nog blijken. Hij moet zijn vorm terugvinden, en dat moet snel gebeuren. 2025 is een belangrijk seizoen voor Ferrari, aangezien de verschillen waarschijnlijk zeer klein zullen zijn. Kenners verwachten een vierstrijd tussen Ferrari, Red Bull, Mercedes en McLaren, en een onderpresterende coureur is niet wat men nodig heeft.

Hamilton moet er dus direct staan bij de seizoensopener in Melbourne, Australië. Hij kan zich eigenlijk geen foutjes permitteren, want bij een tegenvallende start van het seizoen zullen de criticasters zich laten horen. In de afgelopen weken vroegen meerdere kenners zich al af of deze move van Hamilton wel de juiste was. Ferrari beschikte over een goed rijdersduo met Leclerc en Carlos Sainz, en Hamilton is geen coureur die vrijwillig de tweede viool gaat bespelen.

Kers op de taart

Op zijn verjaardag deelde Ferrari in ieder geval de felicitaties uit. Bij een gebrek aan foto’s van Hamilton in Ferrari-outfit koos Ferrari voor een filmpje van een taartje. Voor Hamilton wordt het het jaar waarin hij de kers op de taart van zijn loopbaan kan leggen. Het pakken van een recordbrekende achtste titel in het scharlakenrood klinkt als een droom, maar het avontuur kan ook een nachtmerrie worden. Het is het jaar van de waarheid voor Hamilton.