Maakte Norris kans tegen Verstappen? "Was nooit een echt gevecht"

Max Verstappen pakte vorig jaar zijn vierde wereldtitel in de Formule 1. Hij versloeg Lando Norris, zijn enige nog overgebleven titelrivaal. De twee vochten een aantal stevige duels uit, maar volgens James Hinchcliffe was er op geen enkel moment echt sprake van een titelstrijd.

Verstappen kwam rond de zomer flink onder druk te staan. Zijn team Red Bull was hun voorsprong verloren, en de concurrentie kwam steeds dichterbij. Uiteindelijk bleef Lando Norris over als zijn enige titelrivaal, maar de Britse McLaren-coureur wist op geen enkel moment echt in de buurt van Verstappen te komen. Verstappen deed wat hij moest doen, en hij prolongeerde zijn wereldtitel in Las Vegas.

Het titelduel tussen Verstappen en Norris zorgde voor veel headlines. F1 TV-analist James Hinchcliffe is echter van mening dat er helemaal geen titelgevecht was. In de Red Flags Podcast is Hinchcliffe daar duidelijk over: "Het was nooit echt een titelgevecht in 2024. We hebben er een hype omheen gebouwd, omdat het een mooie verhaallijn was. Vorig jaar won Max met nog zeven races te gaan, dus we probeerden er iets van te maken, maar het was nooit echt een ding. Dit was zeker niet de schuld van Lando. Hij was er gewoon niet klaar voor, maar hij won alsnog vier races. Max won negen races, dus er was helemaal geen reden om te denken dat Max de titel zou verliezen."