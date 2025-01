Wolff vergelijkt 2021 met Trump en Brexit

Mercedes-teambaas Toto Wolff kan 2021 maar moeilijk uit zijn hoofd zetten. De Oostenrijker blijft regelmatig verwijzen naar het controversiële seizoen waarin zijn toenmalige coureur Lewis Hamilton de titelstrijd verloor. Wolff maakt nu een vergelijking met Donald Trump en de Brexit.

Toenmalig Mercedes-coureur Hamilton vocht in 2021 een hels titelduel uit met Max Verstappen. De strijd werd pas in de laatste ronde van de laatste race beslist na een controversiële actie met de Safety Car. Verstappen won zijn eerste titel, maar de manier waarop dat gebeurde bleef voor controverse zorgen. Maandenlang ging het over deze zaak, en fans, kenners en betrokkenen bleven erover praten.

Ruim drie jaar later kan Mercedes-teambaas Toto Wolff er nog steeds niet over ophouden. De Oostenrijker ziet het als een zeer controversieel moment in de geschiedenis van de Formule 1. Wolff probeert de zaak uit te leggen aan de hand van een voorbeeld in de podcast Armchair Experts with Dax Shepard: "Het is een onderdeel van het grote succes dat we momenteel meemaken met de Formule 1. Het was echt heel erg dramatisch. Ik weet nog heel erg goed dat veel mensen tijdens de Kerstdagen over een paar onderwerpen niet wilden praten, namelijk: Donald Trump, de Brexit en de Grand Prix van Abu Dhabi van 2021."