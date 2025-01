Steun voor Leclerc: "Denk dat hij de titel gaat pakken"

Het is de verwachting dat het aankomende Formule 1-seizoen zeer spannend gaat worden. De verschillen tussen de vier topteams waren vorig jaar al klein, en het is de verwachting dat deze verschillen alleen maar kleiner gaan worden. Tom Kristensen wijst Ferrari en Charles Leclerc aan als de titelfavorieten.

De teams van McLaren, Ferrari, Red Bull en Mercedes waren vorig jaar een klasse apart in de Formule 1. McLaren greep uiteindelijk de constructeurstitel, terwijl Max Verstappen voor het vierde jaar op rij wereldkampioen werd. Verstappen wil aankomend seizoen zijn titel gaan verdedigen, maar de concurrentie zal moordend zijn. Met vier topteams zijn er immers acht coureurs die in theorie voor de zege kunnen gaan.

Kenners en oud-coureurs doen alvast voorspellingen met het oog op het aankomende seizoen. Negenvoudig Le Mans-winnaar Tom Kristensen doet dat ook. De Deense oud-coureur en analist doet zijn voorspelling in het Viaplay-programma F1 Talks: "Ik denk dat Charles Leclerc met zijn Ferrari de wereldtitel gaat pakken. En ik denk dat McLaren de constructeurstitel gaat pakken. Het is echt heel erg moeilijk. Het meest voor het hand liggende antwoord is Max, maar als ik dan iemand anders zou moeten aanwijzen, dan ga ik voor Charles Leclerc namens het team van Ferrari."