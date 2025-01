Sainz wijst meest speciale moment bij Ferrari aan: "Dat zal ik nooit meer vergeten"

Voormalig Ferrari-coureur Carlos Sainz heeft in zijn tijd bij de Scuderia een aantal zeer fraaie en speciale momenten meegemaakt. Zo wist hij viermaal een Grand Prix te winnen in dienst van het Italiaanse team, maar hij wijst toch een ander moment aan als zijn meest speciale bij Ferrari.

Carlos Sainz kreeg nog voor het Formule 1-seizoen 2024 te horen dat hij vanaf 2025 geen Ferrari-coureur meer zou zijn. Het eind 2024 aflopende contract van de Spanjaard werd niet verlengd en hij zou vervangen gaan worden door zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton. Zo kwam er in Abu Dhabi een einde aan de periode van Sainz bij Ferrari. De naar Williams vertrekkende coureur schreef in vier jaar tijd zes pole positions, 25 podiumplaatsen en vier overwinningen op zijn naam bij de Scuderia.

Vier 'emotionele' overwinningen

Als hij terugkijkt op die vier overwinningen kan hij geen favoriet aanwijzen, omdat ze alle vier 'emotioneel' waren. "Het is erg moeilijk om één ​​van de vier overwinningen te kiezen", stelt Sainz tegenover F1.com als hem gevraagd wordt welke overwinning hij het minst snel zal vergeten. "Ze lijken allemaal relatief op elkaar. Het zijn vier heel verschillende overwinningen, maar ze waren alle vier heel emotioneel. Silverstone [in 2022] was emotioneel, omdat het mijn eerste was en de eerste vergeet je nooit. Singapore [in 2023, red.] was heel emotioneel, omdat dat jaar heel speciaal was om in Singapore te winnen, ook de manier waarop we het wonnen was heel speciaal."

"Australië [in 2024] was heel emtioneel, omdat ik plotseling won, nadat ik terugkwam van een strenge winter en een blindedarmontsteking", vervolgt de 30-jarige rijder. "En Mexico, omdat het op dat moment mijn laatste overwinning zou kunnen zijn, en mijn moeder, mijn hele familie en mijn vrienden erbij waren om mij te zien winnen. Dat voelde echt speciaal."

"Dat was een heel speciaal moment"

Wanneer Sainz gevraagd wordt naar zijn meest speciale moment bij Ferrari, wijst hij niet één van zijn overwinningen aan. "Tegelijkertijd was er één moment dat ik nooit meer zal vergeten: toen ik de pits uitreed in Fiorano voor mijn eerste meters in een Ferrari. Ik denk dat dat iets is dat me altijd bij zal blijven. En het was - naast de successen en de andere geweldige momenten - een heel speciaal moment."