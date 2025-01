Verstappen deelt duidelijke mening over opleiden vrouwelijke coureurs

In de Formule 1 doet men er alles aan om de sport diverser te maken. De kopstukken van de sport dromen van de komst van een vrouwelijke coureur, maar dat is geen simpele zaak. Max Verstappen deelt zijn visie over hoe vrouwelijke coureurs het best kunnen worden opgeleid.

In de Formule 1 wil men er alles aan doen om een vrouwelijke coureur op de grid te krijgen. Ze steunen initiatieven, en ze investeren veel in de F1 Academy. Er wordt veel aandacht gegeven aan deze opstapklasse voor vrouwen, en alle Formule 1-teams verlenen hun steun. Alle teams zijn verplicht om minimaal één coureur te steunen in de F1 Academy, waardoor ze allemaal en vrouwelijke coureur in hun juniorenteams hebben.

Laag percentage

Wereldkampioen Max Verstappen ziet dat er maar weinig vrouwelijke coureurs doorbreken. In gesprek met Sportskeeda legt Verstappen zijn mening over deze zaak uit: "Het begint al bij het karten, of in het simracen. Het percentage van vrouwen in de autosport ligt heel erg laag, en daarom is het percentage dat de top bereikt nog kleiner. We hebben veel mannelijke coureurs, maar ook daarvan bereikt een klein percentage de Formule 1. Voor vrouwen is het nog moeilijker. Je kon twee jaar geleden niet roepen dat we vrouwen nodig hebben in de Formule 1. Je kan niet verwachten dat dat in vijf jaar lukt, het neemt een langere tijd in beslag en je moet investeren in de grassroots. Daar begint het allemaal."

Racen tegen iedereen

Verstappen is dan ook geen grote fan van de F1 Academy. De Nederlandse Red Bull-coureur vindt dat dit geen goede oplossing is: "Persoonlijk denk ik dat je tegen iedereen moet racen, en niet alleen andere vrouwen. Als je een eerlijke vergelijking wil maken, dan moeten ze ook racen tegen mannen, want dat gaan ze ook doen in de Formule 1. Daarom denk ik dat als je de top wil bereiken vanaf het karten, je die top ook moet verhogen. Dat is mijn mening. Natuurlijk is het leuk dat ze de kans krijgen, maar ze racen niet tegen de top van de top. Ik heb altijd het gevoel gehad toen ik in het karten racete tegen oudere kinderen, zij sneller waren. Ik moest mezelf pushen, ik moest meer leren om sneller te worden op jonge leeftijd, en ik denk dat ze dat ook moeten doen."