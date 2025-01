Wolff wil dat Antonelli laat zien dat hij een wonderkind is

Andrea Kimi Antonelli maakt dit jaar zijn debuut in de Formule 1. De Italiaan gaat rijden voor het team van Mercedes, en dat zorgt voor enorme verwachtingen. Toto Wolff probeert hem te beschermen, en hij ziet 2025 als een overgangsjaar. Wel stelt hij dat Antonelli een wonderkind is.

Antonelli wordt door Mercedes voor de leeuwen gegooid. De 18-jarige Italiaan wordt gezien als een megatalent, maar hij wist vorig jaar niet bepaald sterk te presteren in de Formule 2. Toen begin 2024 bekend werd dat Lewis Hamilton ging vertrekken, moest Mercedes op zoek gaan naar een opvolger. Teambaas Toto Wolff heeft veel vertrouwen in Antonelli, en hij geeft hem een grote kans voor het aankomende seizoen.

Wolff kwam superlatieven te kort om Antonelli te omschrijven. Hij weet echter ook dat Antonelli nog heel jong is, en in gesprek met Auto, Motor und Sport probeert hij de verwachtingen te temperen: "Hij is pas een wonderkind als hij daadwerkelijk presteert in de Formule 1. We hopen dat het vroeg of laat gaat gebeuren, maar zeker niet in het begin." Volgens Wolff heeft Antonelli veel getest, en wordt het een spannend jaar: "Als we het zo benaderen dat het een jongen van achttien is, met veel talent, maar die natuurlijk eerst moet groeien en fouten moet maken, dan is het risico beperkt. We zien 2025 als een overgangsjaar en we willen ons voorbereiden op 2026, waar iedereen op nul begint."