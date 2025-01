Horner eerlijk over problemen: "2023 maskeerde dat"

Het team van Red Bull Racing kende vorig jaar een tegenvallend seizoen in de Formule 1. Ze verloren hun dominantie, en ze verspeelden de kans op het prolongeren van de constructeurstitel. Volgens Christian Horner bestonden de problemen al veel langer, maar werden ze gemaskeerd door de successen van 2023.

Red Bull werd gezien als de favoriet voor 2024. Na een paar maanden verspilden ze echter hun voorsprong, en uiteindelijk werden ze slechts derde in het constructeurskampioenschap. Tijdens het seizoen waren ze ingehaald door de teams van McLaren en Ferrari. Dat de problemen bij Red Bull al eventjes bestonden, werd in 2024 duidelijk. De kopstukken van het team gaven dit meerdere keren aan.

Problemen maskeren

Red Bull-teambaas Christian Horner is hier ook heel erg eerlijk over. De Britse teambaas gaat er verder op in en stelt in gesprek met Motorsport.com dat ze terug moeten gaan naar 2023: "Ik denk dat het nu alleen meer opvalt. Ik denk dat we in 2023 al de nodige signalen hadden en dit keer valt het meer op. Het probleem was dat we in 2023 22 van de 23 races wisten te winnen. Dat maskeerde veel van de problemen."

Windtunnel

Red Bull kampte in 2024 met een opvallend probleem. De resultaten uit de windtunnel en de CFD-simulaties kwamen namelijk niet overeen met de werkelijkheid. Horner stelt dat er hier nog altijd wordt gezocht naar de oorzaak van deze problemen: "Het is iets waar we naar kijken en we moeten het begrijpen. Er zijn zoveel theorieën. Hebben wij wat veranderd? Zijn we tegen de limiet van onze tools aangelopen? Alle kleine veranderingen maken nu in het echt een groot verschil. Er zijn heel veel verschillende aspecten en we zijn daar nog altijd mee aan het werk. Het is bemoedigend om te zien dat de resultaten uit de windtunnel en de CFD en de simulator beter met elkaar overeenkomen."