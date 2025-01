Verstappen komt hilarische belofte aan Lambiase niet na

Het is geen geheim dat Max Verstappen en zijn race-engineer Gianpiero Lambiase het goed met elkaar kunnen vinden. De twee halen regelmatig geintjes met elkaar uit. Verstappen heeft Lambiase wel moeten teleurstellen, want hij mocht zijn nieuwe kat niet vernoemen naar zijn engineer.

Verstappen en Lambiase werken al sinds 2016 met elkaar samen. Ze zijn goed op elkaar ingespeeld, en ze kunnen het dan ook goed met elkaar vinden. Nadat Verstappen zijn vierde wereldtitel binnenhaalde, grapte Lambiase dat de Nederlander hem had teleurgesteld. Hij was een belofte niet nagekomen. Verstappen had namelijk aan zijn race-engineer beloofd dat hij zijn kat zou vernoemen naar hem.

Het nieuwe huisdier van kattenliefhebber Verstappen luistert dan ook niet naar de naam 'GP'. Verstappen moet hard lachen als hij in een interview met Sportskeeda wordt geconfronteerd met de 'teleurstelling' van Lambiase. In het interview legt Verstappen uit waarom zijn nieuwe huisgenoot toch een andere naam heeft gekregen: "Ja, ik vroeg aan Penelope wat ze dacht van deze naam. Ze wilde echt niet dat we de kat GP zouden noemen, dus toen moesten we een andere naam kiezen." Verstappen heeft drie katten rondlopen in zijn appartement in Monaco, Lambiase lijkt langer te moeten wachten voordat Verstappen een huisdier naar hem vernoemd.