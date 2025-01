Grote naam begonnen aan werkzaamheden bij Cadillac

Het nieuwe Formule 1-team van Cadillac is hard bezig met de voorbereidingen op 2026. De Amerikaanse renstal barst van de ambitie, en ze hebben al veel grote namen aan boord. Pat Symonds is begonnen aan zijn klus bij het team, en hij ziet direct kansen.

Symonds heeft zeer veel ervaring in de Formule 1. Hij werkte tot vorig jaar voor de Formule 1, maar in mei werd duidelijk dat hij de overstap gaat maken naar het nieuwe Amerikaanse team. Hij kondigde aan dat hij ging werken als consultant bij Andretti, maar het team zal nu dus onder de naam van Cadillac gaan rijden. Symonds zal daar aan de slag gaan, en gaan werken vanuit het nieuwe onderkomen in Silverstone.

Symonds was sinds zijn vertrek bij de Formule 1 met Gardening Leave, maar gisteren is hij officieel begonnen. Op LinkedIn kondigt Symonds aan dat hij officieel is begonnen, en dat hij er erg veel zin in heeft om aan het nieuwe project te beginnen: "Beginnen met een leeg vel papier geeft ons veel meer kansen, dan dat het uitdagingen geeft. Het team zal niet alleen worden opgebouwd rondom de hoogste technische normen, maar ook rond de hoogste ESG-normen, terwijl we eraan werken om het beste team op te stellen voor het functioneren in de Formule 1."