Andretti slaat grote slag en trekt Pat Symonds aan

Het team van Andretti heeft een grote slag geslagen. De Amerikaanse renstal wil nog altijd gaan deelnemen aan de Formule 1, en ze werken hard door met hun plannen. Andretti heeft vandaag bekend gemaakt dat Pat Symonds voor het team aan de slag gaat.

Symonds heeft heel erg veel ervaring in de Formule 1. Tot recent was hij de technisch directeur van de Formule 1, maar eerder vandaag meldde Motorsport.com dat hij daar gaat vertrekken. Andretti heeft bekend gemaakt dat ze Symonds hebben aangesteld als Executive Engineering Consultant. Hij is nu nog met gardening leave, maar daarna zal hij aan de slag gaan bij Andretti. Hij zal zijn werkzaamheden gaan uitvoeren in het nieuwe onderkomen van Andretti in Silverstone.

