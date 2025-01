Wolff gaat Hamilton missen: "Ga dit aan mijn kleinkinderen vertellen"

Lewis Hamilton is officieel geen Mercedes-coureur meer. De Britse zevenvoudig wereldkampioen mag zich nu Ferrari-coureur noemen, en bij Mercedes gaan ze hem missen. Toto Wolff vindt het een enorme eer dat hij heeft mogen samenwerken met Hamilton.

Hamilton maakte begin 2024 bekend dat hij Mercedes ging verlaten. De zevenvoudig wereldkampioen kondigde een overstap naar Ferrari aan, en hij kende geen sterk laatste jaar in dienst van Mercedes. Bij de Duitse renstal namen ze eind vorig jaar wel in stijl afscheid van Hamilton. Hij kreeg een aantal mooie uitzwaaimomenten op het hoofdkantoor van sponsor Petronas, bij Mercedes zelf en ook op de fabrieken van het team.

Mercedes-teambaas Toto Wolff gaat Hamilton in ieder geval enorm missen. De Oostenrijker deelt een aantal mooie woorden voor Hamilton in een video die door Mercedes is gepubliceerd: "De naam Lewis Hamilton zal voor lange tijd blijven staan voor grootsheid. Ik vertel mijn kleinkinderen dat ik er trots op was om deel uit te maken van de reis van Lewis Hamilton. En dat is iets waar we allemaal trots op kunnen zijn, het maakt niet uit hoelang iedereen hier heeft gewerkt. Of dat nou ging om een maand, of om twaalf jaar, zoals bij mij het geval was."