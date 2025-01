Red Bull lijkt afscheid te nemen van grote sponsor

Het team van Red Bull Racing gaat dit jaar op jacht naar nieuwe successen in de Formule 1. De Oostenrijkse renstal lijkt dat echter wel te gaan doen zonder een aantal sponsors. Eén grote naam is namelijk verdwenen van de partnerlijst van Red Bull Racing.

Red Bull kondigde begin 2022 een deal met cryptohandelsplatform Bybit aan. Het was een grote deal, en de logo's van het bedrijf waren in de afgelopen jaren prominent aanwezig op de Red Bull-bolides. In 2022 werd er een driejarige deal gesloten, die naar verluidt een totale waarde had van 150 miljoen dollar. Het was een enorme deal, maar het lijkt erop dat de samenwerking ten einde is gekomen.

Op de partnerlijst van Red Bull op hun website is het logo van Bybit niet meer te zien. Het is niet duidelijk of dit betekent dat de deal ten einde is gekomen, of dat er mogelijk nog wordt gewerkt aan een nieuwe overeenkomst. Bybit is niet het enige bedrijf dat van de partnerlijst van Red Bull is verdwenen. Ook Telcel en Claro zijn niet meer terug te vinden op de partnerlijst. Beide bedrijven waren als sponsor verbonden aan Sergio Perez. De Mexicaan maakte in december bekend dat hij volgend seizoen niet rijdt voor Red Bull, en ook zijn sponsors zijn dus bij het team vertrokken.