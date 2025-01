De grote verhalen van autosportjaar 2025

Het nieuwe jaar is begonnen, en dat betekent ook dat het nieuwe autosportjaar op het punt van beginnen staat. Er zal veel gaan gebeuren, en de fans kunnen haast niet wachten. GPToday.net zet een aantal zaken om naar uit te kijken op een rijtje.

Hamilton in het rood

Lewis Hamilton zorgde een jaar geleden voor een schok. Hij maakte bekend dat hij Mercedes ging verlaten, en dat hij gaat rijden voor Ferrari. Nu 2025 is begonnen, is Hamilton officieel Ferrari-coureur. Het is een sensationele move, en de verwachtingen zijn direct hoog. Wat kan de zevenvoudig wereldkampioen doen in het scharlakenrood? In Italië zullen ze Hamilton ontvangen als een soort verloren zoon, maar hij moet wel presteren. Als hij zijn achtste titel kan pakken in een Ferrari, dan mag hij zich definitief een legende noemen.

Rookies

Het Formule 1-veld ziet er dit jaar heel anders uit dan in 2024. Veel oudere coureurs hebben plaatsgemaakt voor jongelingen. Gabriel Bortoleto, Isack Hadjar, Andrea Kimi Antonelli en Jack Doohan willen de F1-hemel gaan bestormen. Wie zal de beste rookie van het jaar worden, en wie zal de verwachtingen niet waar gaan maken? Er is nog niets over te zeggen, en dat zorgt voor extra spanning. Het seizoen wordt hoe dan ook extreem interessant.

De nieuwe teamgenoot van Max Verstappen

De grootste vraag van 2025 is: hoe gaat Liam Lawson het doen naast Max Verstappen? Hij volgt Sergio Perez op bij Red Bull, en dat is geen makkelijke zaak. Verstappen is de onbetwiste kopman, en elke coureur die hem denkt te kunnen verslaan, wordt zelf verslagen. Lawson is ambitieus, maar onervaren. Helmut Marko heeft hem al duidelijk gemaakt dat Verstappen de absolute kopman is, terwijl Lawson zelf wil schitteren. Het zal vuurwerk gaan opleveren in het nieuwe jaar.

Nieuwe namen in grote klassen

Ook buiten de Formule 1 zullen er veel geweldige races worden verreden. Natuurlijk zal iedereen gaan kijken naar de nieuwe lading talenten in de Formule 2 en Formule 3, en ook de Dakar Rally belooft weer geweldig te worden. De rally gaat deze week van start en met Ford en Dacia verschijnen er weer twee nieuwe uitdagers op het toneel. Ook in de Hypercar-klasse in het WEC staat er weer een nieuwe naam aan de start. Aston Martin gaat met de brute Valkyrie op jacht naar eremetaal in de enduranceracerij. De wagen klinkt hemels, die prijs hebben ze in ieder geval al gewonnen.