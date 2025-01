Coulthard wijst Hamilton aan als grootste teleurstelling van 2024

Lewis Hamilton kende een teleurstellend laatste Formule 1-seizoen voor het team van Mercedes. De rijder uit Stevenage eindigde slechts als zevende in het kampioenschap en werd overschaduwd door teamgenoot George Russell. Voormalig Formule 1-coureur David Coulthard wijst de 39-jarige Brit dan ook aan als grootste teleurstelling van afgelopen jaar.

Zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton maakte nog voor de start van het Formule 1-seizoen 2024 bekend dat hij per 2025 zou gaan racen voor het team van Ferrari. De 39-jarige Brit zou na twaalf seizoenen afscheid van het team van Mercedes gaan nemen, en hoopte zijn periode bij de Silver Arrows op een mooie manier af te kunnen sluiten. Ondanks de overwinningen op Silverstone en Spa-Francorchamps, wist Hamilton dit niet voor elkaar te krijgen. Hij eindigde slechts als zevende in het coureurskampioenschap en werd overklast door teamgenoot George Russell. Hamilton was tijdens de dertig kwalificatiesessies slechts zesmaal sneller dan zijn teamgenoot uit King's Lynn en eindigde ook tijdens veertien Grands Prix achter Russell.

Het zorgt er onder meer voor dat voormalig F1-coureur David Coulthard de zevenvoudig wereldkampioen - naast de bij Williams weggestuurde Logan Sargeant - aanwijst als teleurstelling van 2024. "Ik weet dat het controversieel is aangezien hij een zevenvoudig kampioen is, een winmachine, maar ik heb deze Lewis nog nooit in de Formule 1 gezien", stelt de oud-Red Bull-coureur in 'F1 Talks 2024' van Viaplay. "Hij is in de kwalificaties verslagen terwijl de groten de snelheid hebben om die kwalificatieronde te vinden wanneer het ertoe doet in de Formule 1."