Deze coureurs zien we dit jaar niet meer terug in de Formule 1

Het nieuwe jaar is weer begonnen. Over een aantal maanden gaat het nieuwe Formule 1-seizoen weer van start, en het startveld zal er dan heel anders uitzien dan in 2024. Deze coureurs keren dit jaar niet terug op de Formule 1-grid.

Logan Sargeant

Logan Sargeant verloor vlak na de zomerstop in 2024 zijn stoeltje bij Williams. Het Formule 1-avontuur van de Amerikaan lijkt er op te zitten. Hij keert dit jaar niet terug op de grid, en hij gaat zijn geluk beproeven in de ELMS. Hij werkte eind vorig jaar ook een test af in de IndyCar, maar zijn focus blijft voorlopig nog eventjes liggen op Europa.

Franco Colapinto

Ook Sargeants opvolger Franco Colapinto staat dit jaar niet op de grid. De Argentijn verving Sargeant met succes, maar hij wist dat hij bij Williams geen kans had op een zitje. Het team had Carlos Sainz al vastgelegd, waardoor Colapinto het moet doen met een rol aan de zijlijn. Toch houdt hij hoop, want in de laatste weken van 2024 werd hij veelvuldig in verband gebracht met een zitje bij Alpine. Mogelijk kan hij daar al tijdens het seizoen instappen.

Kevin Magnussen

Iemand die vermoedelijk nergens meer zal instappen in de Formule 1, is Kevin Magnussen. De Deen nam vorig jaar afscheid van Haas, en ook van de Formule 1. Hij tekende een contract bij BMW, en zal dit jaar de Hypercar van het merk gaan besturen. Voor K-Mag liggen er daardoor kansen in de grootste races van het jaar buiten de Formule 1. Het is voor hem een mooi nieuw avontuur.

Valtteri Bottas

Valtteri Bottas zal blijven dromen van een terugkeer in de Formule 1. Hij verloor vorig jaar zijn zitje bij Sauber, maar hij zal zijn met snor versierde gezicht gewoon weer laten zien in de paddock. Bottas fungeert dit jaar als reservecoureur van Mercedes, en hij wordt al gezien als een mogelijkheid voor 2026 bij het nieuwe team van Cadillac.

Guanyu Zhou

Iemand die ook graag wil terugkeren, is Guanyu Zhou. Ook hij kreeg geen nieuw contract bij Sauber, en hij aast op een plekje in de Formule 1-wereld. Hij werd in verband gebracht met meerdere reserverollen, maar vooralsnog heeft hij nog nergens getekend. Zhou hoopt ook op een kans bij Cadillac, maar dit jaar zal hij waarschijnlijk nergens achter het stuur kruipen tijdens een race.

Sergio Perez

Ook Sergio Perez zit voor dit jaar zonder zitje. De Mexicaan vertrok na het seizoen bij Red Bull. Hij kende een rampzalig jaar, en volgens Red Bull-teambaas Christian Horner neemt Perez dit jaar een sabbatical. Het is nog maar de vraag of de populaire Mexicaan weer gaat terugkeren in de koningsklasse, maar voor 2026 liggen er weer veel kansen. Ook hij werd in verband gebracht met Cadillac.

Daniel Ricciardo

Daniel Ricciardo lijkt een zitje bij Cadillac niet te zien zitten. Hij verliet de Formule 1 na de race in Singapore. Hij werd bij VCARB vervangen door Liam Lawson, en hij lijkt de Formule 1 definitief vaarwel te hebben gezegd. Of hij dit jaar nog ergens gaat racen, is nog niet duidelijk. Hij genoot in de afgelopen maanden van zijn rust, en hij lijkt dit dit jaar ook te gaan doen.