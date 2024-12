Wolff gaat Hamilton missen: "Wereldwijd fenomeen"

Het droomhuwelijk tussen Lewis Hamilton en Mercedes is definitief voorbij. De Brit rijdt vanaf 2025 voor Ferrari, maar bij Mercedes willen ze hem niet vergeten. Volgens Toto Wolff heeft Hamilton veel voor het team gedaan, en hij omschrijft hem als een wereldwijd fenomeen.

Hamilton reed sinds 2013 voor het team van Mercedes. In dienst van de Duitse renstal boekte hij veel successen en werd hij zes keer wereldkampioen. Daarnaast speelde hij een belangrijke rol bij het inclusiever maken van het team, en groeide hij uit tot een icoon van de sport. Toch heeft hij nu besloten om Mercedes te verlaten, en gaat hij zijn jeugddroom najagen bij het team van Ferrari.

Mercedes-teambaas Toto Wolff stelt dat hij Hamilton enorm gaat missen. De Oostenrijker is lovend over Hamilton in gesprek met Channel 4: "Hij is een wereldwijd fenomeen en hij heeft zeker een rol gespeeld bij de positionering van het merk Mercedes, hij heeft het een beetje meer eigentijds en extravagant gemaakt. Vandaag de dag bestaat een groot deel van ons personeel uit werknemers uit ondervertegenwoordigde groepen, en dat gaat ons sterk maken. Door de verschillende culturen, verschillend percepties en perspectieven." Hamilton was een voorvechter voor meer diversiteit: "Hij liet ons knielen toen dat nodig was, en hij hielp ons om de auto zwart te maken en hij zal zwart blijven. Daar stoppen we niet mee."