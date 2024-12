De Formule 1-coureurs van 2024: Charles Leclerc, bijna foutloos

Het Formule 1-seizoen zit er alweer op. Terwijl 2024 op zijn einde loopt, zijn de teams allang weer bezig met het nieuwe seizoen. GPToday.net kijkt nog één keer naar de prestaties van de coureurs in 2024. Vandaag in deel 22: Charles Leclerc, bijna foutloos.

Naam: Charles Leclerc (Monaco, 16 oktober 1997)

Eindklassering 2024: Derde

WK-punten: 356

Beste klassering: Eerste (Monaco, Italië en Verenigde Staten)

Jarenlang werd Charles Leclerc gezien als een belofte voor de toekomst. Ja, hij reed bij het topteam van Ferrari, maar foutjes en pech zorgden ervoor dat hij nooit echt die laatste stap kon zetten. De Monegask moest zich keer op keer bewijzen, maar dit jaar was hij voor het eerst echt bijna foutloos. Hij beleefde zijn beste seizoen uit zijn loopbaan, en hij nam definitief afscheid van demonen uit het verleden.

Droom

Leclerc wist begin dit jaar dat Red Bull en Max Verstappen te snel waren. Hij haalde er keer op keer het beste uit, en in de eerste acht (!) races finishte hij elke keer in de top vijf. Hij kwam in Australië als tweede over de streep, achter zijn teamgenoot Carlos Sainz. De Monegask wilde zelf ook winnen, en het liefst voor de ogen van zijn landgenoten.

Maar zodra Leclerc de straten van zijn thuisland Monaco betrad in een raceauto leek het altijd mis te gaan. In de voorgaande jaren crashte hij, had hij pech of ging het simpelweg niet zoals hij had gehoopt. Hij crashte er zelfs toen hij een demorun reed in een klassieke Ferrari-bolide. Dit jaar moest het gebeuren, hij wilde iedereen laten zien dat hij niet langer de pechvogel was.

Leclercs droom werd op 26 mei 2024 eindelijk werkelijkheid. In de straten van zijn eigen landje was hij oppermachtig. Hij nam definitief afscheid van de demonen uit het verleden, en hij won. Voor het eerst klonk het Hymne Monégasque voor hem na afloop van de race. Geëmotioneerd stond hij op het podium: zijn grootste doel had hij eindelijk behaald.

Ups en downs

Leclerc leek uit te groeien tot een outsider voor de titel, en ook zijn team Ferrari werd gezien als een team waar men rekening mee moest houden. Maar een terugval kon niet uitblijven, in Canada, Oostenrijk en Silverstone wist Leclerc geen punten te scoren. Het zorgde ervoor dat zijn achterstand op zijn concurrenten groter was geworden. Maar Leclerc liet het hoofd niet hangen, want na zijn nulscore in Groot-Brittannië was er geen weekend meer waarin hij niet in de top vijf finishte.

Na de zomerstop schoot hij als een komeet uit de startblokken. Een derde plaats in Zandvoort achter Lando Norris en Max Verstappen was goed, maar een week later ging het pas echt perfect in Italië. Op het circuit van Monza liet Leclerc de Tifosi juichen. De McLarens waren sneller, maar Leclerc was slimmer. De strategische gok van Ferrari bleek de juiste te zijn, en voor de tweede keer in 2024 mocht Leclerc juichen.

Duidelijke boodschap

Het was wederom een zege die Leclerc niet snel zal vergeten, maar het was ook een duidelijke boodschap richting de concurrentie. Leclerc en Ferrari waren terug, en de wisselvalligheid was verdwenen. Drie raceweekenden later was het weer raak voor Leclerc. Ditmaal was hij de snelste man in Austin, en won hij voor de derde keer in het jaar een race.

Het was ook gelijk zijn laatste zege van het jaar. Dat betekent echter niet dat hij terugviel, want in de laatste vijf races van het jaar stond hij drie keer op het podium. In Abu Dhabi deed hij er alles aan om Ferrari de constructeurstitel te bezorgen, maar dat plannetje mislukte. Stevig balend verscheen hij op het podium, om even later wel te lachen tijdens opnames voor de film met Brad Pitt.

Hamilton

Leclerc groeide dit jaar definitief uit tot één van de posterboys van de Formule 1. Hij kende het beste seizoen uit zijn loopbaan, qua aantal punten had hij het nog nooit zo goed gedaan. Waar hij in het verleden vaak de fout inging, ging het nu vaak wel goed. Een paar keer maakte hij een foutje, maar de gevolgen waren niet zo groot meer als vroeger. Leclerc barstte van de ambitie en 2025 moet zijn jaar worden. Hij krijgt Lewis Hamilton dan als teamgenoot, en de zevenvoudig wereldkampioen gaat het zwaar krijgen. Leclerc is strijdbaarder dan ooit, de fouten zijn weg en de kin staat in de lucht. Hij zal er vol voor gaan.