De Formule 1-coureurs van 2024: Oscar Piastri, wereldkampioen in spe

Het Formule 1-seizoen zit er alweer op. Terwijl 2024 op zijn einde loopt, zijn de teams allang weer bezig met het nieuwe seizoen. GPToday.net kijkt nog één keer naar de prestaties van de coureurs in 2024. Vandaag in deel eenentwintig: Oscar Piastri, die tijdens zijn tweede F1-seizoen bewezen heeft een wereldkampioen in spe te zijn.

Naam: Oscar Piastri (Australië, 6 april 2001)

Eindklassering 2024: Vierde

WK-punten: 292

Beste klassering: Eerste (Hongarije en Azerbeidzjan)

Voortuitgang zichtbaar na lastige start

Voor Oscar Piastri was 2024 een erg belangrijk jaar. De man uit Melbourne had tijdens zijn debuutseizoen in 2023 indruk gemaakt met meerdere podiumplaatsen en zijn sprintzege in Qatar, maar het was ook duidelijk dat hij vooral tijdens de races nog veel moest leren om op het niveau van teamgenoot Lando Norris te komen. Voor Piastri was het dan ook van belang om in 2024 vooruitgang te tonen. En daar slaagde de Australiër zeker in, al had hij het aan het begin van het seizoen wel een stuk lastiger dan teamgenoot Norris.

Terwijl Norris een overwinning en drie podiumplaatsen wist te halen in de eerste zes raceweekenden, moest Piastri het doen met twee vierde plaatsen. Maar toen ook hij vanaf de GP van Imola de nieuwe updates kreeg - waarmee Norris al wist te winnen in Miami - begon Piastri aan een ijzersterke periode. In Monaco scoorde hij zijn eerste podiumplaats van het seizoen, door tweede te worden achter Charles Leclerc, maar daar zou het niet bij blijven.

Eerste zege

Het werd zelfs nog veel mooier. In Hongarije wist Piastri namelijk zijn allereerste zege in de Formule 1 te behalen, maar dit deed hij niet op de manier waarop hij gehoopt zal hebben. De 23-jarige had bij de start de koppositie gepakt en reed daarna tot aan de tweede serie pitstops vrijwel de gehele tijd aan kop, maar verloor deze positie omdat McLaren Norris eerder naar binnenhaalde. Deze undercut was succesvol, want de man uit Bristol kwam voor Piastri terecht, al verzekerde McLaren Piastri ervan dat hij zich geen zorgen over Norris hoefde te maken. Maar het leek er even op dat de Brit zijn teamgenoot er niet voorbij wilde laten. Hij besloot na genant gekibbel over de boordradio toch van zijn gas te gaan en Piastri voor te laten, waardoor de Australiër zijn eerste zege boekte.

Killer instinct

Vanaf dat moment begon Piastri Norris steeds vaker uit te dagen. De Australiër wilde echt laten zien dat Norris, ondanks zijn puntenvoordeel, niet de absolute teamleider binnen McLaren was. De 23-jarige wilde zich bewijzen en dat deed hij onder andere tijdens de GP van Italië. Norris startte vanaf pole met Piastri naast hem op de eerste startrij. Beide rijders kwamen goed van hun plek en sloegen na de eerste chicane direct een gaatje naar de twee Ferrari's. Het zag er dus goed uit voor McLaren, dat veel punten op Red Bull in kon gaan lopen in het constructeurskampioenschap. Het leek dan ook logisch dat McLaren in dezelfde volgorde zou blijven rijden en zo de race naar zich toe zou trekken, maar daar dacht Piastri heel anders over.

De Australiër had in Hongarije zijn eerste zege geboekt, maar aasde op meer. Toen hij zag dat Norris een slechte exit uit bocht twee had, dacht hij: 'Dit is mijn kans.' Hij dook in de slipstream van Norris en zette een zeer gewaagde en stoere inhaalactie in aan de buitenkant van zijn teamgenoot in Variante Della Roggia. Even leek het mis te gaan, maar de heren gaven elkaar genoeg ruimte, waardoor Piastri naar P1 opschoof. Dat hij titelkandidaat en teamgenoot Norris zodoende terugverwees naar P3 was een bijzaak, hij wilde die race gewoon winnen. Dat lukte uiteindelijk niet, omdat Leclerc zijn éénstop-strategie perfect uitvoerde en zo voor Piastri eindigde.

De man uit Melbourne kwam uiteindelijk 2,6 seconden tekort op de Monegask en was daar werkelijk helemaal ziek van. Hij haalde ook uit naar 'rookie' Lance Stroll die in de weg zou hebben gereden. Het waren allemaal dingen die aantoonden dat Piastri het killer instinct heeft en in de toekomst wel eens een hele grote meneer in de Formule 1 zou kunnen worden.

Ijzersterke race in Bakoe

Dat toonde hij twee weken later ook op het Bakoe City Circuit. Vanaf de eerste startrij hoopte hij voor de overwinning te kunnen gaan. Tijdens de eerste stint kon hij niks uitrichten ten opzichte van raceleider Leclerc, maar een vroege pitstop van Piastri zorgde ervoor dat hij dicht achter Leclerc terechtkwam, nadat ook de Monegask gestopt was voor nieuwe hards. Piastri wist - zeker gezien de snelheid van Ferrari - dat hij misschien maar één mogelijkheid zou krijgen en die greep hij met beide handen aan. Hij verschalkte Leclerc met een late inremactie aan de binnenkant van bocht één en moest vervolgens zo'n 38 ronden de Ferrari van zich afhouden. Dit lukte hem en tegelijkertijd wist hij ook zo zijn banden te managen, dat hij tijdens de laatste ronden van de race weg kon rijden bij Leclerc. Het leverde hem zijn tweede F1-zege op en hij toonde hiermee aan dat hij veel vooruitgang had geboekt ten opzichte van zijn debuutseizoen.

Zeer constante reeks

Piastri zat op dat moment in zo'n flow dat hij ook in Singapore een week later weer op het podium stond. Op dat moment was hij de meest constante coureur van het hele Formule 1-veld. Hij was tijdens de laatste acht Grands Prix constant in de top vier geëindigd, waarvan zes op het podium, waardoor hij de nummer drie in het kampioenschap, Leclerc, tot op acht punten was genaderd, met nog twee triple-headers te gaan in 2024.

Wereldkampioen in 2025?

Maar daarna kwam de klad erin bij de jonge Australiër. Hij eindigde het seizoen erg matig. Piastri eindigde alleen in Qatar nog op het podium, maar mocht verder blij zijn als hij überhaupt de top vijf tijdens de kwalificaties en races wist te bereiken. Meer dan een vierde plaats in het kampioenschap zat er uiteindelijk dan ook niet in voor Piastri, die in 2025 op veel meer hoopt. Hij heeft namelijk al meermaals uitgesproken volgend jaar vol voor de titel te willen gaan.

Dat Piastri daar het potentieel voor heeft, dat liet hij ook in 2024 weer zien. Maar hij zal er in 2025 op bepaalde vlakken wel echt een schepje bovenop moeten doen, en dat weet de tweevoudig GP-winnaar ook. Vooral het kwalificeren blijkt nog altijd een achilleshiel te zijn voor de man uit Melbourne. Tijdens zijn eerste seizoen werd hij al met 15-7 ingemaakt door Norris en in 2024 was het voor Piastri zelfs nog erger: 20-4 in het voordeel van de Brit. Norris startte afgelopen seizoen zestien keer vanaf een plek in de top drie, waarvan achtmaal vanaf pole, terwijl Piastri, die nog altijd wacht op zijn eerste pole, slechts zesmaal vanaf een plek in de top drie mocht starten.

Ook in de races was Norris hem nog altijd de baas (374 om 292 punten), waardoor er ook op dat vlak nog genoeg te verbeteren valt. Zo zal hij naar eigen zeggen constanter en nog beter qua bandenmanagement moeten worden, wil hij in 2025 voor die wereldtitel kunnen gaan. Maar één ding is wel zeker: weet Piastri opnieuw zo'n grote stap voorwaarts te zetten als dat hij dit seizoen liet zien ten opzichte van zijn debuutseizoen, dan is hij één van de kanshebbers op de wereldtitel. Hij heeft de snelheid, het killer instinct en de racevaardigheden die nodig zijn. Dit jaar wilde hij Norris, die simpelweg meer punten had, nog wel eens helpen en voorbij laten, maar als Piastri ook in 2025 de auto heeft en nog een stap voorwaarts weet te zetten, dan kan Norris zijn borst nat maken.