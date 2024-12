Verstappen duidelijk: "Als we zo doorgaan, word ik volgend jaar geen kampioen"

Max Verstappen wist zich na een lastig jaar te verzekeren van zijn vierde wereldtitel. De Nederlander wil volgend jaar - vanzelfsprekend - voor zijn vijfde titel op een rij gaan, maar dan zal Red Bull er volgens hem wel een schepje bovenop moeten doen.

Red Bull-coureur Max Verstappen wist op zeer dominante wijze zijn tweede en derde titel binnen te halen in 2022 en 2023. De Nederlander won 34 van de 46 Grands Prix gedurende die twee jaar en leek daar in 2024 vrolijk mee door te gaan. Hij won zeven van de eerste tien races, maar wist daarna tien races op een rij geen zege te boeken. Dat had alles te maken met de balansproblemen waar Red Bull mee kampte.

Uiteindelijk kon Verstappen toch de titel binnenhalen, doordat hij ieder weekend het maximale uit zijn RB20 wist te halen. Als de 27-jarige zijn eigen seizoen moet beoordelen, wijst hij 2024 aan als zijn 'beste seizoen' uit zijn Formule 1-carrière, maar de RB20 mag het museum ingeschoven worden en die hoeft hij naar eigen zeggen nooit meer aan te raken. Hij hoopt dan ook dat zijn team voor 2025 een betere auto bouwt, wat volgens Verstappen ook broodnodig is.

"Als we zo doorgaan, word ik volgend jaar geen kampioen. Zo simpel is het", stelt de Nederlander in gesprek met De Telegraaf. "We moeten echt stappen maken om komend seizoen competitief te zijn. Dat weten we allemaal. Ik vertrouw erop dat het team de balansproblemen van afgelopen seizoen kan verhelpen. En bepaalde dingen die we afgelopen jaar niet konden aanpassen, worden voor volgend jaar wél veranderd. We weten dat het beter moet over de kerbstones, hobbels en in de langzame bochten. Dat zijn over het algemeen onze zwakke punten. Als we dan alsnog worden verslagen, zal dat op basis van pure snelheid zijn."