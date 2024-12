Verstappen beoordeelt zijn jaar: "Dit is mijn sterkste seizoen geweest"

Max Verstappen heeft voor het vierde jaar op rij de wereldtitel in de Formule 1 op zijn naam geschreven. De Nederlander moest er behoorlijk hard voor vechten, nadat de concurrentie gedurende het seizoen steeds sterker werd. Hij is dan ook van mening dat het Formule 1-seizoen 2024 zijn sterkste seizoen is geweest.

Red Bull-rijder Max Verstappen was in 2022 en 2023 zeer dominant. De Nederlander won 34 van de 46 Grands Prix gedurende die twee jaar, schreef ongeveer alle F1-records op zijn naam en pakte tweemaal met een ruime voorsprong de wereldtitel in de koningsklasse van de autosport. Deze dominante cijfers leken er ook in 2024 te gaan komen. Verstappen won zeven van de eerste tien Grands Prix, maar wist daarna door problemen met de RB20 en de sterker wordende concurrentie tien races op rij niet te winnen.

Bovendien zag hij titelrivaal Lando Norris na de zomerstop steeds dichterbij komen. De Brit verkleinde de achterstand van 78 punten naar 44 punten en leek de titelstrijd in São Paulo nieuw leven in te kunnen blazen. Norris startte namelijk vanaf pole, terwijl Verstappen door een dramatische kwalificatie en een gridstraf vanaf P17 moest vertrekken. De red Bull-rijder reed echter een fenomenale inhaalrace in de regen op Interlagos en wist de race te winnen, waardoor hij de genadeklap uitdeelde aan Norris, die slechts zesde werd.

"Lastig"

Verstappen had zichzelf zodoende op matchpoint gezet voor de Grand Prix van Las Vegas en sloeg direct toe. Hij reed zeer berekenend op het Las Vegas Strip Circuit en kwam als vijfde over de streep, wat voldoende was om zich voor het vierde jaar op rij te kronen tot wereldkampioen. Als de 63-voudig GP-winnaar door Formule 1 Magazine gevraagd wordt hoe hij zijn F1-seizoen 2024 in één woord zou samenvatten, komt de 27-jarige tot het volgende antwoord: "Eén woord is lastig. Maar het was natuurlijk wel een heel sterk seizoen. Ik denk dat we qua resultaten altijd hebben gemaximaliseerd. Persoonlijk denk ik dat dit wel mijn sterkste seizoen is geweest. Vorig jaar was ook heel goed, daar leer je altijd van. Maar dit seizoen was het veel belangrijker om heel goed te zijn."

Kalm blijven

Leert hij in dit soort lastige jaren ook nog dingen bij die hij nog niet weet? "Nou, niet weet… Maar je komt elk seizoen natuurlijk altijd wel weer andere dingen tegen, die je dan probeert mee te nemen voor een volgende keer als je in een soortgelijke situatie komt. Dan kun je dat misschien toch iets beter of makkelijker aanpakken", aldus Verstappen, die vooral één ding meeneemt uit dit seizoen: "In alle moeilijke situaties ook kalm te blijven. Dat is niet altijd makkelijk, nee. Je staat natuurlijk altijd onder druk. Sowieso is het besturen van een Formule 1-auto met die snelheden en dan de juiste beslissingen maken, niet altijd even makkelijk. Dat lijkt misschien zo, maar dat is het niet. Anders zou iedereen het kunnen, hè. Anders was ik tegelijkertijd ook wel profvoetballer geworden, als ik dat ook allemaal kon. Maar dat is niet zo."