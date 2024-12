Russell wijst zijn beste race van 2024 aan: "Dat was zonder twijfel mijn beste"

George Russell kwam in 2024 driemaal als eerste over de finish tijdens een Grand Prix, maar mocht slechts tweemaal de overwinning houden. Op Spa-Francorchamps verloor hij namelijk de zege, omdat zijn bolide na de race anderhalve kilo te licht bleek. Toch bestempelt hij die race in België als 'zijn beste van het jaar'.

De Brit George Russell stapte na het Formule 1-seizoen 2021 over van het team van Williams naar het team van Mercedes. De man uit King's Lynn zal veel verwacht hebben van zijn periode bij de Silver Arrows, aangezien zij van 2014 tot en met 2021 het toonaangevende team in de Formule 1 waren, maar deze verwachtingen moest hij al snel bijstellen. Mercedes heeft het namelijk vanaf 2022 onwijs lastig in de koningsklasse van de autosport en het krijgt het maar niet voor elkaar om de problemen met de ground effect-bolide op te lossen. Russell wist in zijn eerste twee seizoenen dan ook slechts één keer te winnen: de Grand Prix van Brazilië in 2022.

Twee overwinningen

In 2024 leek opnieuw een verloren jaar te gaan worden voor Mercedes, maar updates in Monaco en Canada zorgde voor een ommekeer. Plost konden George Russell en Lewis Hamilton weer meestrijden om pole positions, overwinningen en podiumplaatsen, en daar maakte Russell goed gebruik van. Hij pakte meerdere podiumplaatsen en in Oostenrijk wist hij zelfs te winnen, nadat Max Verstappen en Lando Norris met elkaar waren gebotst in de strijd om de overwinning. Daarna moest hij even wachten op zijn volgende overwinning, die hij behaald op het Las Vegas Strip Circuit. Dat was misschien wel de beste overwinning van de Brit, die de race op dominante wijze op zijn naam schreef.

"Dat was een race waar ik voor altijd trots op zal zijn"

Toch bestempelt Russell de Grand Prix van Las Vegas niet als zijn beste race van het Formule 1-seizoen 2024. Volgens de drievoudig GP-winnaar was dat namelijk de Grand Prix van België. Ook tijdens die race kwam Russell als eerste over de finish, maar na de race bleek zijn bolide anderhalve kilo te licht te zijn, waardoor hij werd gediskwalificeerd.

"Spa was zonder enige twijfel mijn beste race", vertelt Russell tegenover Motorsport.com. "De eerste twaalf ronden in Vegas waren waarschijnlijk de beste twaalf ronden die ik ooit in een Formule 1-race heb gereden. Vanaf dat moment draaide het eigenlijk alleen nog om het thuisbrengen van de auto en de banden intact houden. Maar België was een serieus gevecht. Het was qua strategie echt een gok. Ik wist dat ik geen enkele fout kon maken, zeker niet in de laatste twee of drie ronden. Lewis had DRS. Ik moest de eerste bocht perfect doen, want de run naar bocht vijf was zo lang. Ik wist dat ik niet te conservatief kon zijn, hij reed op versere banden en zou dan gewoon voorbij komen zeilen. Ik kon niet blokkeren of een fout maken. Ik wist precies hoe hard ik moest pushen. Dat was een race waar ik voor altijd trots op zal zijn."