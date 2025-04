George Russell heeft een tweede plek uit de Grand Prix van Bahrein weten te slepen. De Brit startte vanaf de derde plek, maar wist deze netjes naar een tweede plek te rijden. Net voor het einde van de finish wist hij Lando Norris nog voor zich te houden.

De race begon rustig voor George Russell, maar hij wist Oscar Piastri niet bij te houden. De McLaren-coureur was een tikkeltje te snel voor hem en de Brit noemt de Aussie dan ook in zijn eigen wereld.

Stress

George Russell had tot het einde alles onder controle, tot het einde van de race. De Brit begon spontaan problemen te krijgen met zijn stuur, terwijl Lando Norris dicht achter Russell zat: "Op het einde had ik een stuurprobleem en die werkte dus niet goed. Daardoor was het extreem moeilijk om Lando [Norris] achter me te houden. Als er een ronde meer was, had hij mij ingehaald. "

Hij is ondanks de problemen die hij tegen het einde van de race beleefde enorm blij met zijn tweede plek. Dit is voor Russell zijn derde podium in de vierde race en daar is hij zelf ook heel tevreden over: "Oscar [Piastri] reed echt in zijn eigen wereld, wij focussen ons op onze eigen prestaties. We hebben drie podiums in vier races op allerlei verschillende circuits, dus dat geeft extra veel vertrouwen voor in de toekomst."

Te lang op de laatste stind

Volgens Russell reden ze de laatste stint, op de rode softband, veel te lang. De Brit heeft de laatste 25 ronden op de zachte band gereden en daardoor was het nog extra lastig om goed op de banden te vertrouwen. Niet alleen de banden waren slecht bij de Brit, maar hij leed ook onder allerlei systeemfouten en DRS-problemen tegen het einde van de race.

"Op een gegeven moment klikte ik de DRS open, maar hij ging gelijk weer dicht. Ik ben gelukkig geen tijd te veel verloren. We hadden inderdaad wat problemen, maar ik ben erg tevreden met P2."