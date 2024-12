De Formule 1-coureurs van 2024: George Russell, eindelijk is daar nummer twee

Het Formule 1-seizoen zit er alweer op. Terwijl 2024 op zijn einde loopt, zijn de teams allang weer bezig met het nieuwe seizoen. GPToday.net kijkt nog één keer naar de prestaties van de coureurs in 2024. Vandaag in deel negentien: George Russell, die eindelijk zijn tweede overwinning uit zijn carrière op zijn naam wist te schrijven.

Naam: George Russell (Groot-Brittannië, 15 februari 1998)

Eindklassering 2024: Zesde

WK-punten: 245

Beste klassering: Eerste (Oostenrijk en Las Vegas)

George Russell kreeg in 2021 te horen dat hij de overstap mocht gaan maken van het team van Williams naar het team van Mercedes. De man uit King's Lynn, die zijn eerste overwinning in de Formule 1 in 2020 in Sakhir was misgelopen door geblunder bij Mercedes met de banden, zal veel van deze overstap hebben verwacht. Toen hij in 2022 voor de Formatie uit Brackley ging racen, hadden ze tijdens de laatste acht seizoenen achtmaal de constructeurstitel gewonnen en zeven keer wist een Mercedes-rijder het coureurskampioenschap op zijn naam te schrijven.

Het leek er dan ook op dat de eerste overwinning van Russell snel een feit zou zijn, maar niks bleek minder waar. In 2022 werden de nieuwe ground effect-reglementen ingevoerd in de Formule 1 en deze zorgden voor enorme problemen bij Mercedes. Winnen zat er voor Russell dan ook zelden in, maar op 13 november 2022 wist hij wel één van zijn zeldzame mogelijkheden te verzilveren en hij boekte een tikkeltje onverwachts zijn eerste zege op Interlagos.

Eindelijk is daar nummer twee!

Daarna was het echter lang wachten op overwinning nummer twee van Russell. Ook in '23 en begin '24 wist Mercedes de problemen met de ground effect-bolide niet op te lossen en het leek erop dat het ook nog wel even zou duren voordat winnen er weer in zou zitten. Maar succesvolle updates in Monaco en Canada zorgden ervoor dat Mercedes weer vooraan mee kon strijden. Eindelijk kon Russell zijn talent weer tentoonspreiden en in Canada behaalde hij direct zijn tweede pole position uit zijn carrière. De overwinning had er misschien ook wel ingezeten op het Circuit Gilles Villeneuve, maar hij maakte tijdens de Grand Prix op een natte baan te veel fouten, waardoor hij niet verder kwam dan P3.

Het was echter de start van een zeer sterke periode van Mercedes en Russell. Het was dan ook wachten op de eerste overwinning van de man uit King's Lynn sinds november 2022. In Spanje zat deze er niet in, dan maar op de Red Bull Ring. Russell kwalificeerde zich als derde en deed vervolgens - al lachend - een boude voorspelling: "Als ik die twee [Max Verstappen en Lando Norris] met elkaar zag racen tijdens de sprintrace, ging dat er best stevig aan toe. Ik kijk wel op een afstandje toe hoe zij het gevecht met elkaar aan gaan, en wanneer ze met elkaar bezig zijn, pak ik ze beiden."

Het leek een gevalletje 'de wens is de vader van de gedachte te zijn', maar alsof het niet gekker kon, gebeurde precies wat de Mercedes-rijder had voorspeld. Max Verstappen en Lando Norris raakten elkaar in ronde 64 van de 71 bij het ingaan van bocht 3 en moesten beiden de pits opzoeken met een lekke band. Russell, die op twaalf seconden van de twee kemphanen reed, profiteerde en ging er met de zege vandoor. Eindelijk mocht hij weer eens plaatsnemen op de hoogste trede van het podium.

Diskwalificatie

Russell leek bevrijd en zijn volgende overwinning leek er zelfs voor de zomerstop nog te komen. De 26-jarige besloot tijfens de GP van België als enige coureur in de top acht om voor een éénstopper te gaan, en die gok leek goed uit te pakken. Ondanks het feit dat zijn teamgenoot Lewis Hamilton in de slotfase van de Grand Prix in zijn spiegels zat met nieuwere banden, wist Russell zijn snelheid goed vast te houden en kwam hij als eerste over de finish na een indrukwekkende race. Zijn derde overwinning uit zijn carrière leek een feit, maar na de race bleek zijn W15 1,5 kilogram te licht te zijn, en dus werd hij gediskwalificeerd.

Russell-dominantie in de gokstad

Een lastige periode voor Mercedes en Russell volgde, maar in Las Vegas zat het Duitse team er opnieuw goed bij. De W15 kwam onder de ijskoude omstandigheden in de gokstad helemaal tot leven en daar profiteerde Russell optimaal van. Hij ging met de pole position aan de haal, maar stelde dat de goede uitgangspositie nou eens in een overwinning omgezet moest gaan worden. Hij was eerder in 2024 al zevenmaal vanaf een plek in de top drie gestart en alleen in Oostenrijk zette hij het - met wat geluk - om in een overwinning. Daar werd in Las Vegas echter wel een tweede zege aan toegevoegd. Russell domineerde de race en kwam door zijn uitstekende bandenmanagement totaal niet in de problemen.

Er werd getwijfeld of Russell ook op dominante wijze races zou kunnen winnen, en in Las Vegas liet hij eindelijk zien dat hij daar ook toe in staat kan zijn met een goede bolide.

Russell overschaduwd Hamilton

Qua overwinningen (2) en pole positions (4) was het in de wispelturige W15 een prima jaar voor Russell, maar verder was het op sportief gebied niet bepaald geweldig. Hij eindigde als zesde in het kampioenschap en kwam slechts tot vier podiumfinishes. Er had zonder de fouten in Canada, zijn uitvalbeurt in Silverstone en de diskwalificatie in België zeker meer ingezeten, maar met de huidige Mercedes-bolide valt er ook simpelweg niet heel veel meer te halen.

En dat is voor een talent als Russell erg zonde. Hij heeft dit seizoen namelijk aangetoond wel degelijk tot grootse dingen in staat te zijn. Dat toonde hij niet alleen met zijn pole positions en overwinningen, maar ook door de manier waarop hij Hamilton overschaduwde in 2024. De man uit King's Lynn bleek regelmatig een maatje te groot voor de zevenvoudig wereldkampioen, en dat blijkt ook wel uit de cijfers. Russell was tijdens de vierentwintig kwalificaties negentien keer sneller dan Hamilton en scoorde ook meer punten dan de 39-jarige (245 om 223).

Teamleider in 2025

Als Russell een bolide heeft die mee kan doen vooraan het veld, is hij ook zeker iemand waar rekening mee gehouden moet worden. Het is echter de vraag of de GPDA-voorzitter in 2025 eindelijk een bolide tot zijn beschikking zal krijgen die daar goed genoeg voor zal zijn. Bovendien zal Russell door het vertrek van Hamilton nu definitief de teamleider van Mercedes gaan worden, en de vraag is hoe hij daarmee om zal gaan. Hij zal in ieder geval moeten laten zien dat hij zijn nieuwe, talentvolle teamgenoot Andrea Kimi Antonelli de baas kan zijn.

Daarnaast zal de Brit ook minder moeten crashen, want een teamleider kan zich geen crashes veroorloven zoals Russell deed in de Verenigde Staten en Mexico. Hiermee benadeelde hij zijn team, door Mercedes met een tekort aan onderdelen op te zadelen. Dat zijn dingen die teamleider Russell in 2025 achterwege zal moeten laten, want wil hij ooit meestrijden om de wereldtitel, dan zal er nog een schepje bovenop moeten.