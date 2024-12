De Formule 1-coureurs van 2024: Lewis Hamilton, koning zonder kroon

Het Formule 1-seizoen zit er alweer op. Terwijl 2024 op zijn einde loopt, zijn de teams allang weer bezig met het nieuwe seizoen. GPToday.net kijkt nog één keer naar de prestaties van de coureurs in 2024. Vandaag in deel achttien: Lewis Hamilton, zware teleurstelling.

Naam: Lewis Hamilton (Groot-Brittannië, 7 januari 1985)

Eindklassering 2024: Zevende

WK-punten: 223

Beste klassering: Eerste (Groot-Brittannië & België)

Lewis Hamilton is één van de grootste Formule 1-coureurs aller tijden, misschien wel één van de grootste sporters aller tijden. Maar dit jaar was daar bijna niets van te zien, Hamilton reed rond met zijn ziel onder zijn arm. Hij was soms geen schim van zichzelf, en dat was pijnlijk. Hamilton nam dit jaar namelijk afscheid van Mercedes, het team waar hij geschiedenis schreef in de afgelopen jaren.

Ver voor de start van het seizoen zorgde Hamilton dit jaar al voor headlines. Op een koude winterdag werd namelijk bekend dat hij Mercedes ging verlaten. Hij gaat de overstap maken naar Ferrari, en met dat nieuws liet hij een schok gaan door de Formule 1-wereld. Na een tweetal jaren zonder zege, wilde hij in 2024 op een mooie wijze afscheid nemen van Mercedes. Die droom bleek echter niet realistisch te zijn, het werd een pijnlijke worsteling met slechts een paar lichtpuntjes.

Rampscenario

Hamilton begon namelijk op een rampzalige wijze aan het seizoen. In Bahrein werd hij zevende, in Saoedi-Arabië negende en in Australië wist hij zelfs de finish niet te halen. Pas in juni kwam hij voor het eerst in de top vijf over de finish. In een nat Canada moest hij genoegen nemen met de vierde plaats, waarna hij in Spanje voor het eerst in 2024 het podium mocht beklimmen. Het was een rampscenario waar niemand bij Mercedes op had gehoopt.

Hamilton liet amper op zichzelf. Ja, hij droeg nog steeds dezelfde stijlvolle kleding in de paddock, maar op de baan reed hij rond als een simpele middenvelder. In niets leek hij op een zevenvoudig wereldkampioen, totdat zijn ster weer ging schijnen in Silverstone. Voor de ogen van zijn landgenoten liet Hamilton zien dat niemand hem mocht afschrijven. In de wisselende omstandigheden hield hij zijn hoofd koel, liet hij zien dat hij nog altijd geweldig kan racen en wist hij voor het eerst sinds 2021 te winnen. De opluchting was te lezen op zijn gezicht, en Hamilton vierde een feestje alsof hij voor het eerst had gewonnen. Iedereen in de paddock gunde hem deze zege, maar hij kon deze sterke vorm niet vasthouden.

Cadeautje

In Hongarije moest hij na een botsing met een nijdige Max Verstappen genoegen nemen met de derde plaats, waarna hij in België tweede werd achter zijn ontketende teamgenoot George Russell. Na de race werd echter duidelijk dat er iets niet pluis was met de wagen van Russell, waardoor de Brit werd gediskwalificeerd. Hamilton kreeg de zege cadeau, al had hij veel liever gewoon op het asfalt gewonnen.

Na de zomerstop hoopte Hamilton zijn goede vorm vast te houden, maar dat lukte niet. Een teleurstellend resultaat in Nederland bracht Hamilton weer teleurstelling, en ook in de races daarna bleven topresultaten uit. Pas in Las Vegas stond hij weer op het podium, en daar was hij ook direct weer goed. Na een volledig mislukte kwalificatie vocht hij zich knap naar voren, al werd zijn inhaalrace overschaduwd door de zege van Russell en de titelprolongatie van Verstappen.

Koning zonder kroon

Hamilton kende geen geweldig seizoen, en dat was jammer. Hamilton maakte bij Mercedes een icoon van zichzelf, en een icoon verdient een mooi afscheid. Dat kreeg hij echter niet, en dat was vooral zijn eigen schuld. Zijn vorm leek er niet te zijn, en zijn teamgenoot Russell was ook sneller. Hamilton leek de handdoek in de ring te hebben gegooid, en hij hintte in Brazilië zelfs op een vervroegd afscheid. Het was jammer, want Hamilton was juist altijd strijdbaar. De liefde voor Mercedes was niet verdwenen, maar hij leek het gewoon niet meer te kunnen.

Het is goed dat hij de stap zet naar Ferrari, want daar kan hij zichzelf weer herontdekken. In Silverstone liet hij zien dat hij nog altijd een geweldenaar is, een koning. Hij is een koning zonder kroon, maar zodra hij het steigerende paard weet te temmen, kan hij zomaar een achtste edelsteen gaan plaatsen in die kroon. Het zou een prachtige laatste dans zijn, want dit jaar presteerde Hamilton teleurstellend.