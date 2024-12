Verstappen lacht om Lambiase: "Iedereen werkt nog, en hij is op vakantie!"

Max Verstappen en zijn race-engineer Gianpiero Lambiase zorgden dit jaar weer voor de nodige felheid op de boordradio. Verstappen moest vechten voor zijn titel, en de tegenvallende performance zorgde voor frustratie. Uiteindelijk kwam alles goed en grapt Verstappen dat Lambiase vroeg op vakantie ging.

Verstappen stoorde zich dit jaar regelmatig aan de tegenvallende pace van Red Bull. In Hongarije kookte hij over, en dat zorgde voor een aantal verhitte gesprekken over de boordradio met Lambiase. De twee kunnen het heel erg goed met elkaar vinden, maar op de Hungaroring leken ze weer eens op een kibbelend stelletje. Uiteindelijk kwam alles goed, en mochten de twee weer een feestje vieren.

Nu het seizoen voorbij is, kunnen de twee keer lachen. In een speciale aflevering van de Red Bull-podcast Talking Bull wordt Verstappen gevraagd naar Lambiase, maar die blijkt al lekker rust te hebben: "Ja, hij is op dit moment al op vakantie! Iedereen werkt nog, en GP is al op vakantie! Waar hij is? Als ik me niet vergis de Malediven!" Momenten zoals de felle woordenwisselingen in Hongarije, zorgen volgens Verstappen niet voor schade aan hun onderlinge relatie: "Nee hoor, we kunnen heel goed met elkaar opschieten!" De twee benadrukten al vaker dat ze een zeer goede band hebben."