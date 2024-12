F1-legende ziet het somber in voor Verstappen: "Dit team maakt meer kans"

Max Verstappen was in de afgelopen jaren de grote man in de Formule 1. Dit jaar had zijn team Red Bull Racing het zwaar, maar werd Verstappen wel weer wereldkampioen. Juan Pablo Montoya denkt dat Verstappen het volgend jaar moeilijk gaat krijgen, en hij ziet hem dan ook niet als de favoriet.

Verstappen mag zich sinds dit jaar een viervoudig wereldkampioen noemen. Hij moest knokken voor die vierde titel, want Red Bull was ingehaald door de concurrentie. Verstappen liet zijn klasse zien, haalde elk weekend het maximale uit zijn RB20 en prolongeerde zijn titel in de straten van Las Vegas. De verwachtingen voor 2025 zijn hoog, want de verschillen worden waarschijnlijk alleen maar kleiner.

Voordeel

Voormalig Formule 1-coureur Juan Pablo Montoya verwacht veel spanning in 2025. De Colombiaan laat aan Marca weten hoe hij hiernaar kijkt: "De waarheid is dat, als je naar de grid kijkt, je sowieso acht of zelfs tien goede coureurs ziet. Het probleem is alleen dat je een groot voordeel hebt als je start in een auto waarin je elke week kan winnen en daarmee meteen de nummer één bent. Dat betekent niet dat de andere coureurs slecht zijn, want ze zijn juist heel goed. Maar het is alsof je tegen Lewis Hamilton zou zeggen dat hij niet meer weet hoe hij moet racen, en dat hij geen nieuwe titel meer kan pakken, terwijl het probleem er vooral inzat dat ie Mercedes niet zo hard loopt als de Red Bull. Red Bull had daar in de laatste races last van, maar het is niet dat Verstappen is vergeten hoe hij moet rijden. Dat liet hij in Brazilië wel zien."

Geen favoriet

Montoya stelt dan ook dat Verstappen het lastig gaat krijgen in 2025. De Colombiaanse coureur verwacht veel spanning: "Voor Verstappen zal het erg lastig worden volgend seizoen. Als Red Bull niet ineens een grote stap kan zetten, wordt het echt lastig voor hem om kampioen te worden met de auto die hij nu heeft. Ze hebben de benodigde snelheid niet. Ik zie hem dan ook niet als de favoriet. Als je naar de laatste races van afgelopen jaar kijkt, is het onmogelijk om hem nog als favoriet te zien. We moeten eerst afwachten waar Red Bull nog mee komt, maar ik zou zeggen dat de titelstrijd volgend jaar gaat tussen McLaren en Ferrari. Ik denk dat Mercedes zelfs nog meer kans maakt dan Red Bull."