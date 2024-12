Mercedes verklaart problemen voor Hamilton tijdens kwalificaties

Mercedes-coureur Lewis Hamilton kende een zeer lastig laatste jaar bij Mercedes. De Brit worstelde onwijs met zijn W15 en dat kwam vooral tijdens de kwalificaties naar voren. Maar waardoor kende Hamilton zoveel problemen tijdens de kwalificaties?

Zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton maakte begin dit jaar bekend dat hij na het F1-seizoen 2024 de overstap naar het team van Ferrari zou gaan maken. De 39-jarige had op een mooi afscheidsjaar bij Mercedes - waarmee hij in twaalf seizoenen zes rijders- en acht constructeurstitels wist te winnen - gehoopt, maar dit gebeurde niet. Ondanks twee overwinningen worstelde Hamilton enorm met de W15, en dat was vooral tijdens de kwalificaties het geval.

Dat wordt ook duidelijk als we naar de statistieken kijken. Hamilton was tijdens de 30 kwalificatiesessies in 2024 vierentwintig keer langzamer dan Russell. Bovendien wist de man uit King's Lynn viermaal een pole position op zijn naam te schrijven, terwijl Hamilton dat geen enkele keer voor elkaar kreeg. En dat terwijl de man uit Stevenage met 104 poles het record voor de meeste pole positions in de Formule 1 op zijn naam heeft staan.

Waarom had Hamilton zoveel problemen met de W15?

Volgens Andrew Shovlin, de trackside engineering director van Mercedes, hadden de problemen van Hamilton tijdens de kwalificaties vooral te maken met de W15. "De auto was niet snel genoeg en dat was het probleem dat we probeerden op te lossen", zo begint Shovlin tegenover Motorsport.com. "Het was niet makkelijk om de auto in het juiste balansvenster te krijgen. En als je dat venster eenmaal bereikt hebt, is het een uitdaging om je bolide daarin te houden."

Vervolgens gaat de Brit wat dieper in op de specifieke problemen waarmee Hamilton worstelde tijdens de kwalificaties. "Voor hem was het vooral een kwestie van hoe je de laatste tiende of twee tienden eruit kon halen. Het was lastig om te voorkomen dat de remmen blokkeerden en om overstuurmomenten te voorkomen bij het uitkomen van de bochten. Het zijn gewoon dat soort problemen. Maar het team ziet dat als volgt: we hadden Lewis een auto moeten geven die meer leek op de auto die we in Las Vegas hadden, omdat die beter bij zijn stijl past en hij er optimaal mee kan presteren."

"Daar had Lewis meer last van dan George"

Russell kon daarentegen constant meer uit de W15 halen. Had dat dan te maken met het verschil tussen de rijstijl van Russell en Hamilton? Of gaf de data een andere verklaring? "Er was niet echt een verschil in stijl of aanpak, want Lewis is wijs genoeg om te weten dat als iets voor George werkt, hij zijn rijgedrag kan aanpassen om die kant op te gaan", verklaart Shovlin. "Er zijn dingen die je kunt zien, vooral wanneer ze echt gaan pushen, die ervoor zorgen dat ze last krijgen van overstuur bij het uitkomen van de bocht. En dat is soms een gebied waar Lewis meer last van heeft dan George. Maar zoals ik al zei, de focus voor ons dit jaar is geweest: hoe krijgen we de auto op een manier die Lewis nodig heeft om hem op de limiet te laten rijden, zonder die problemen te krijgen."