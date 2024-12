De Formule 1-coureurs van 2024: Sergio Perez, wat een rampjaar

Het Formule 1-seizoen zit er alweer op. Terwijl 2024 op zijn einde loopt, zijn de teams allang weer bezig met het nieuwe seizoen. GPToday.net kijkt nog één keer naar de prestaties van de coureurs in 2024. Vandaag in deel zeventien: Sergio Perez, die in 2024 een rampzalig Formule 1-seizoen beleefde.

Naam: Sergio Perez (Mexico, 26 januari 1990)

Eindklassering 2024: Achtste

WK-punten: 152

Beste klassering: Tweede (Bahrein, Saoedi-Arabië en Japan)

"Volgend jaar gaan we voor het wereldkampioenschap"

We horen het vader Antonio Perez Garibay en zoon Sergio Perez al jaren zeggen: "Volgend jaar gaan we voor het wereldkampioenschap." Dat werd ook voorafgaand aan het Formule 1-seizoen 2024 weer uitgesproken door vader en zoon. Sergio had in 2023 zijn beste seizoen uit zijn Formule 1-carrière afgewerkt door tweede te worden in het rijderskampioenschap, maar om daarom meteen te stellen dat het wereldkampioenschap realistisch zou zijn.... Nee niet bepaald.

Perez was in 2023 dan wel tweede geworden, maar scoorde met exact dezelfde auto als zijn teamgenoot Max Verstappen wel 290 punten minder. Bovendien wist hij slechts twee keer te winnen tegenover de negentien zeges van Verstappen. Dus we kunnen stellen dat hij gedaan heeft wat hij moest doen met P2 in het kampioenschap, maar meer dan dat ook niet. Zo ging de Mexicaan ook verder in 2024. Hij begon het seizoen naar behoren. Hij eindigde tijdens de eerste zes races viermaal op het podium en stond daarmee opnieuw tweede in het kampioenschap met 103 punten, op 33 punten van Verstappen.

Kantelpunt

Het kantelpunt voor Perez kwam twee raceweekenden later tijdens de Grand Prix van Monaco. De Mexicaan kende een rampzalige kwalificatie en kwam niet door Q1 heen. Hij moest starten vanaf P18 en raakte betrokken bij een enorme startcrash, waarna er van zijn RB20 alleen nog een hoopje carbon over was. Het zorgde ervoor dat Red Bull een kostenpost had van drie miljoen euro, en daar waren ze niet bepaald blij mee. Het gaat met de huidige budgetcap namelijk ten koste van toekomstige updates en daar was Perez schuldig aan. Tuurlijk, de crash was misschien niet de schuld van de 34-jarige Red Bull-rijder, maar hij was wel de man die zich in de RB20 op zaterdag slechts op P18 had gekwalificeerd.

Nieuw contract werkt averechts

Ondanks dat dramatische weekend beloonde Red Bull Perez twee weken later in aanloop naar de GP van Canada met een nieuw contract. Hierdoor was de man uit Guadalajara tot en met 2026 verbonden aan het team uit Milton Keynes. Christian Horner gaf toe dat de contractverlenging zo vroeg kwam om de onzekerheid en druk weg te nemen bij de zesvoudig GP-winnaar en er zo voor te zorgen dat hij weer vertrouwen zou krijgen en zijn niveau van de eerste zes weekenden weer op kon pakken.

In Montreal moest Perez laten zien dat het rampweekend in Monte Carlo een eenmalige uitglijder was, maar hij bleef in de malaise van Monaco hangen. In de kwalificatie kwam de Mexicaan opnieuw niet uit Q1 en tijdens de race op het Circuit Gilles Villeneuve spinde hij - terwijl hij al buiten de punten reed - achterwaarts de muur in en beschadigde daarbij zijn achtervleugel. Het zorgde ervoor dat Perez voor de GP van Spanje een gridstraf van drie plaatsen kreeg, vanwege terugrijden naar de pits met een onveilige auto. Deze gridstraf maakte echter niks uit, want ook in de daaropvolgende races kwam hij telkens niet in de top zes.

Evaluatie tijdens zomerstop

Hij was de langzaamste coureur van de vier topteams (McLaren, Mercedes, Ferrari en Red Bull) en zijn toekomst kwam, ondanks de contractverlenging, steeds verder onder druk te staan. Nadat Perez tijdens de kwalificatie op Silverstone in het grind bleef vastzitten na een spin en tijdens de race niet verder kwam dan P17, onthulde Helmut Marko dat de positie van de man uit Guadalajara geëvalueerd zou worden in de zomerstop. De Grand Prix van Hongarije werd daarom direct een belangrijke voor Perez, maar opnieuw sloeg hij een flater. Op een natte Hungaroring besloot Perez dat het een goed idee was om in Q1 de natte kerbstone en de witte lijn te nemen, waardoor hij opnieuw zijn RB20 afschreef.

Een prima inhaalrace van P16 naar P8 maakte nog iets goed, maar een week later kende hij weer een slechte race in België. Perez startte vanaf P2, maar was tijdens de race veel te langzaam, waardoor hij niet verder kwam dan P7. Het leek er dan ook op dat het einde verhaal was voor Perez - zeker vanwege geruchten over een prestatieclausule in het contract van de 34-jarige - maar Red Bull besloot anders. De Mexicaan mocht namelijk het seizoen afmaken en Red Bull hoopte op een wederopstanding van Perez.

Definitief geknakt na GP Azerbeidzjan

Deze leek er te komen in Azerbeidzjan, de derde race na de zomerstop. Perez was voor het eerst - en later bleek ook dat voor het laatst was - in 2024 sneller dan Verstappen tijdens zowel de kwalificatie als de race. Hij streed zelfs mee om de overwinning op het Bakoe City Circuit, maar leek aan het einde van de race genoegen te moeten nemen met P3. Echter, zat ook dit er niet in. Perez ging in de één na laatste ronde hard de betonnen muur in met Carlos Sainz, waarmee hij in gevecht was om de derde plaats. Dit bleek achteraf het moment te zijn waarop Perez definitief knakte.

Het fiasco van Qatar

Vervolgens kregen we elke week te horen dat hij en zijn team de problemen aan het oplossen waren en hij verwachtte de zaken om te kunnen draaien, maar dat bleken allemaal loze woorden. Na de race in Bakoe pakte hij nog slechts negen punten en de kritiek vanuit de Red Bull-leiding werd week na week luider.

Tijdens het raceweekend in Qatar hoopte je zelfs dat het team uit Milton Keynes Perez uit zijn lijden zou verlossen. Hij bleef stilstaan voor een groen stoplicht bij zijn start vanuit de pitstraat en werd daardoor direct ingehaald door Franco Colapinto. Toen hij een dag later tijdens de Grand Prix door een eigen fout ook nog spinde achter de safety car, was het fiasco compleet.

Perez in 2025 niet voor Red Bull op de grid

Uiteindelijk kwam Perez niet verder dan P8 in het kampioenschap (285 punten achter Verstappen) en eindigde hij met 4,8 miljoen dollar aan schade eerste in het zogenoemde destructors championship. Het mocht dan ook geen verrassing zijn dat Perez en Red Bull iets meer dan een week na de laatste race van het seizoen bekendmaakten dat ze uit elkaar zouden gaan. Althans, Perez zal in 2025 niet voor de Oostenrijkse formatie op de grid staan, maar zal wel wat showruns voor Red Bull gaan doen en blijft betrokken bij het team, zo onthulde Horner.

Of we de Mexicaan ooit nog terug gaan zien in de Formule 1, dat is de vraag. Ondanks zijn dramatische 2024-seizoen heeft Perez in het verleden natuurlijk wel bewezen van onschatbare waarde te kunnen zijn. Denk aan zijn ongekende snelheid op de stratencircuits en de hulp die hij Verstappen bood tijdens de GP van Abu Dhabi in 2021. Ook zijn enorme fanbase en vele sponsors kunnen een belangrijke factor zijn, dus kansen zullen er nog zeker komen voor Perez - mocht hij er nog zin in hebben. Maar of dit in de Formule 1 of een andere raceklasse zal zijn, dat zal de toekomst moeten uitwijzen.