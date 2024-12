Hamilton voert weer gesprekken met MotoGP-team

Het is geen geheim dat Lewis Hamilton interesse heeft in de MotoGP. Er gingen eerder dit jaar al geruchten rond over dat Hamilton een team ging kopen, maar nu lijkt hij andere ambities te hebben. Hij voert namelijk gesprekken met het team van Red Bull KTM.

Hamilton heeft er nooit een geheim van gemaakt dat hij dol is op motoren. Hij reed al eens op een MotoGP-machine van Valentino Rossi, en eerder dit jaar werd hij in verband gebracht met de koop van een team in de motorklasse. Hij zou interesse hebben in de overname van Gresini Racing, maar dat is er vooralsnog niet van gekomen. Nu lijkt hij zijn blik te richten op een ander team.

Hij praat namelijk met het team van Red Bull KTM. Het Oostenrijkse merk bevindt zich in financieel zwaar weer, maar ze gaan gewoon verder in de MotoGP. Hamilton wordt mogelijk investeerder, en er gaan ook verhalen rond over een mogelijke overname. KTM-kopstuk Pit Beirer bevestigt aan Speedweek dat ze praten met Hamilton: "Het enige wat ik kan zeggen is dat we hele interessante gesprekken hebben gevoerd met zijn management. Het is geen geheim dat Lewis geïnteresseerd is in de MotoGP en dat hij overweegt eigenaar te worden van een eigen team. Ook op dat vlak worden concrete discussies gevoerd."