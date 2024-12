De Formule 1-coureurs van 2024: Fernando Alonso, ervaren rot

Het Formule 1-seizoen zit er alweer op. Terwijl 2024 op zijn einde loopt, zijn de teams allang weer bezig met het nieuwe seizoen. GPToday.net kijkt nog één keer naar de prestaties van de coureurs in 2024. Vandaag in deel zestien: Fernando Alonso, het heilige vuur dooft nooit.

Naam: Fernando Alonso (Spanje, 29 juli 1981)

Eindklassering 2024: Negende

WK-punten: 70

Beste klassering: Vijfde (Saoedi-Arabië)

Fernando Alonso begon dit jaar aan zijn 21ste seizoen in de Formule 1. De Spanjaard werd 43 jaar in de zomer, maar hij heeft nog altijd de motivatie van een jonge hond. Het heilige vuur brandde feller dan ooit, en Alonso ging elk gevecht aan dat hij kon vinden. Een podiumplaats zat er niet in, maar de eervolle titel best of the rest wel. Alonso was fel, kritisch, grappig, woest en vooral snel.

Hoge verwachtingen

Alonso begon met hoge verwachtingen aan het seizoen. In 2023 liet hij in zijn eerste jaar bij Aston Martin zien dat hij nog altijd kan meevechten om de podiumplekken, en dit jaar hoopte hij een extra stapje te kunnen zetten. Hij wilde terugkeren op het hoogste treetje van het podium, maar dat zat er niet in. Aston Martin had een stapje teruggezet, en ze konden niet meevechten met Red Bull, McLaren, Mercedes en Ferrari.

Alonso begon het jaar goed met zes puntenfinishes achter elkaar. In de straten van Jeddah kwam hij als vijfde over de streep, en dit was direct zijn beste resultaat van het jaar. Hij pakte echter wel veel punten, en dat is waardevol voor een team als Aston Martin. In Emilia-Romagna en Monaco bleef hij echter puntloos, en dat was niet bepaald waar hij op zat te wachten.

Een zesde plaats in een regenachtig Canada gaf hem echter weer wat hoop, maar daarna volgden er weer twee puntloze races. In de races in de Benelux mocht Alonso echter weer WK-punten bijschrijven. Het waren echter geen topresultaten, en Alonso en Aston Martin waren teruggezakt naar de top van de middenmoot. Eén jaar eerder vocht hij nog met de Ferrari’s en de Mercedessen, maar nu moest hij de degens kruisen met bijvoorbeeld de VCARB’S en de Haases. Het zorgde zeker niet voor een tevreden grijns op het gezicht van de ervaren Spanjaard.

Magische grens

De ervaring is er zeker, want geen enkele coureur in de historie heeft meer ervaring dan Alonso. Hij doorbrak dit jaar de magische grens van 400 Grands Prix, iets wat nog nooit was gebeurd in de rijke historie van de Formule 1. Alonso vierde dit jubileum met een prachtige helm vol met foto’s uit zijn succesvolle loopbaan. Op zijn helm stond hij afgebeeld als een juichende wereldkampioen, terwijl hij in realiteit al jaren moet wachten op een zege.

Misschien komt die in de komende jaren wel, want ‘opa’ Alonso verlengde dit jaar gewoon zijn contract bij Aston Martin. Hij staat nu minimaal tot en met 2026 op de grid, en hij hoopt de kartrekker te worden van een nieuw superteam. Aston Martin zit namelijk niet stil, en ze hebben reusachtige partners aangetrokken voor de toekomst. De iconische ontwerper Adrian Newey zette zijn handtekening onder een contract, en ze namen ook Enrico Cardile over van Ferrari. In 2026 worden ze ook nog het fabrieksteam van Honda, en voor Alonso klinkt dit allemaal als muziek in zijn oren.

Geen veldvulling

Alonso maakt namelijk nog geen uitgebluste indruk. Zijn heilige vuur brandt namelijk feller dan ooit, en het lijkt haast onblusbaar te zijn. Dit jaar spoorde hij zijn team aan om te gaan presteren, ergerde hij zich aan de sprintraces en liet hij nieuwkomer Liam Lawson in duidelijke taal weten dat hij niet gecharmeerd was van zijn acties. Hij is 43, maar hij maakte een jongere indruk dan Brad Pitt, die zijn uiterste best deed om cool te kijken op de posters van de nieuwe F1-film. Alonso zal daar overigens ook een rolletje in gaan spelen. Dit jaar eindigde hij als zevende in het WK, achter de coureurs van de vier topteams. Hij was de best of the rest, maar hij wil bij de beste horen. In de komende jaren mag hij zich weer gaan bewijzen, want Alonso is, in tegenstelling tot zijn teamgenoot Lance Stroll, geen veldvulling.