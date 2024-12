Villeneuve twijfelt aan houding Lawson: "Hij is erg arrogant"

Liam Lawson is vanaf volgend jaar de teamgenoot van Max Verstappen bij Red Bull. Het wordt een zware klus voor Lawson, en alle ogen zullen op hem gericht zijn. Jacques Villeneuve plaatst vraagtekens bij zijn houding, en hij stelt dat Lawson arrogant is voor iemand met weinig ervaring.

Lawson heeft nog maar elf Grands Prix gereden, maar bij Red Bull geloven ze in hem. Dit jaar reed hij een handvol races bij VCARB, en dat levert hem promotie op. Hij volgt de tegenvallende Sergio Perez op, en hij zal vol de schijnwerpers gaan staan. Het zijn van de teamgenoot van Verstappen is immers één van de zwaarste baantjes in de Formule 1. Meerdere Red Bull-coureurs werden zonder pardon aan de kant geschoven nadat ze Verstappen niet konden bijhouden.

Te vroeg

Enkelvoudig wereldkampioen Jacques Villeneuve is benieuwd hoe Lawson het gaat doen bij Red Bull. Gevraagd hoe Lawson het naast Verstappen gaat doen, reageert Villeneuve duidelijk bij Express Sport: "Het is nog te vroeg om te zeggen. We hebben coureurs gezien die naar het hoofdteam overstapten en snel opgebrand raakten. Tot nu toe is Lawson altijd snel geweest."

Arrogant

Lawson barst in ieder geval van het zelfvertrouwen. Zo stelde hij dat hij klaar is voor deze uitdaging. Villeneuve vindt dit nogal overdreven: "Zijn houding is heel vreemd. Hij is erg arrogant voor iemand met zo weinig ervaring. We zullen zien hoe die houding werkt bij Max en binnen het team. Als Lawson snel is, en Max onder druk zet, dan zal er wrijving ontstaan." Villeneuve hoopt dat die wrijving zal ontstaan: "Als er geen wrijving is, dan zijn er geen winnaars. Niemand vindt het leuk als er een jonge coureur in het team komt die je onder druk zet. Het zorgt er of voor dat je sneller gaat rijden, of het zorgt ervoor dat je speelgoed uit de kinderwagen gaat gooien."