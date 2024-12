Verstappen eindigt als vijfde bij uitverkiezing Europees sporter van het jaar

Max Verstappen pakte dit jaar zijn vierde wereldtitel in de Formule 1. Het is een uitzonderlijke prestatie, maar het levert hem niet de titel van Europees sporter van het jaar op. Hij is op de vijfde plaats geëindigd in deze prestigieuze uitverkiezing die wordt georganiseerd door het Poolse persbureau PAP.

Het Poolse persbureau organiseert sinds 1958 elk jaar de uitverkiezing voor de Europese sporter van het jaar. 21 Europese persbureaus kiezen wie er met deze titel vandoor gaat. In het verleden werden onder meer Michael Schumacher, Sebastian Vettel en Lewis Hamilton verkozen tot Europees sporter van het jaar. Verstappen eindigde in 2021 en 2022 als derde in de uitverkiezing, en vorig jaar werd hij tweede achter tennisser Novak Djokovic.

Zijn vierde wereldtitel was dit jaar niet genoeg voor de titel Europees sporter van het jaar. Die eer was dit keer weggelegd voor de Franse zwemmer Léon Marchand. Hij pakte tijdens de Olympische Spelen van afgelopen zomer in Parijs vier gouden medailles. Wielrenner Tadej Pogacar en atleet Armand Duplantis maakten de top drie compleet. Verstappen eindigde 'slechts' op de vijfde plaats. Voor het eerst sinds 2020 stond hij dus niet in de top drie. Hij was wel de Nederlandse sporter die het hoogst eindigde in de uitverkiezing van PAP.