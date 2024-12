De Formule 1-coureurs van 2024: Pierre Gasly, fenomenale eindsprint

Het Formule 1-seizoen zit er alweer op. Terwijl 2024 op zijn einde loopt, zijn de teams allang weer bezig met het nieuwe seizoen. GPToday.net kijkt nog één keer naar de prestaties van de coureurs in 2024. Vandaag in deel vijftien: Pierre Gasly, die zijn seizoen met een geüpdatete Alpine geweldig afsloot.

Naam: Pierre Gasly (Frankrijk, 7 februari 1996)

Eindklassering 2024: Tiende

WK-punten: 42

Beste klassering: Derde (Brazilië)

Als we het hebben over een emotionele achtbaan zal voor Pierre Gasly niks kunnen tippen aan het Formule 1-seizoen 2019. De Fransman was bij Red Bull Racing de vervanger van Daniel Ricciardo en moest het opnemen tegen Max Verstappen. De man uit Rouen was daar op dat moment duidelijk niet klaar voor en werd vanwege zijn matige prestaties gedegradeerd naar Toro Rosso. Hij sloot het seizoen echter wel met een hoogtepunt af door op het podium te eindigen in Brazilië, waardoor de achtbaan aan emoties compleet was.

Valse start

Ook dit jaar beleefde Gasly weer een seizoen met veel ups, maar ook behoorlijk wat downs. Zo beleefde de 28-jarige een valse start in 2024. Met de veel te zware Alpine-bolide viel geen eer te behalen, waardoor het voor de Fransman des te belangrijker werd om in ieder geval teamgenoot en rivaal Esteban Ocon te verslaan, maar dit lukte Gasly niet. De winnaar van de Grand Prix van Italië in 2020 stond na zeven raceweekenden 7-2 achter in zowel het onderlinge kwalificatieduel als het onderlinge raceduel met zijn teamgenoot. Bovendien wist Ocon in Miami met de slechte A524 een punt te scoren, wat Gasly nog niet voor elkaar wist te krijgen.

Kantelpunt

De Grand Prix van Monaco was echter een kantelpunt voor de rijder uit Rouen. De Alpine-bolide werd langzaamaan wat lichter en dat kwam Gasly ten goede. Hij was in Monte Carlo direct sneller dan Ocon tijdens de kwalificatie en had zich tijdens de openingsronde van P10 opgewerkt naar P9. Ocon reed achter hem op P10 en hij wilde per se voorbij aan Gasly, wat tot een botsing leidde. De man uit Evreux lanceerde zichzelf over het voorwiel van Gasly, wat leidde tot een DNF voor Ocon en een lekke band voor Gasly. Uiteindelijk kwam er wel een rode vlag, waardoor Gasly de tiende positie behield en uiteindelijk een puntje scoorde, maar de crash zorgde voor een nieuwe hoofdstuk in de rivaliteit tussen de twee mannen uit Frankrijk.

De 28-jarige Gasly en zijn teambaas Bruno Famin waren woest op Ocon, maar het zou Gasly in het verdere verloop van het seizoen wel helpen. Na de race in Monte Carlo werd namelijk bekend dat het contract van Ocon niet zou worden verlengd, waarna Alpine zich tijdens de rest van het seizoen met updates en teamorders volledig op Gasly zou richten. Dit kwam ook tot uiting tijdens de Grand Prix van Canada. Ocon lag twee ronden voor het einde van de race voor Gasly op P9, maar kreeg vervolgens de opdracht om aan de kant te gaan voor de man uit Rouen, zodat Gasly de aanval op Daniel Ricciardo voor P8 in kon zetten. Na enige morren ging Ocon uiteindelijk akkoord, op wel onder de voorwaarde dat hij die positie terug zou krijgen. Dit gebeurde echter niet, wat tot woede leidde bij de winnaar van de GP van Hongarije van 2021.

Fenomenale eindsprint in geüpdatete bolide

Vanaf dat moment werd het duidelijk dat de renstal uit Enstone-Viry voortaan de voorkeur aan Gasly zou geven, wat ook niet zo heel gek was, aangezien Ocon na 2024 zou gaan vertrekken bij Alpine. Het zorgde er dan ook voor dat de grote update - waar ze bij de Franse renstal al het hele seizoen naar uitkeken - in Austin alleen op de A524 van Gasly werd gemonteerd. De update leek in eerste instantie geen effect te hebben, want tijdens de sprintkwalificatie en sprintrace was Gasly nog nergens te bekennen. Maar nadat Alpine en de rijder uit Rouen een aantal veranderingen aan de setup doorvoerden, bleek het een enorme stap voorwaarts te zijn.

Gasly kende zodoende een geweldig einde van het seizoen. Hij kwalificeerde zich tijdens de laatste twee triple-headers viermaal in de top tien, pakte 34 punten - hadden er nog meer kunnen zijn als zijn bolide hem niet in de steek had gelaten in Las Vegas - en maakte veel indruk met zijn snelheid onder alle omstandigheden en zijn slimme manier van racen. Dit kwam in Brazilië tot uiting, toen hij George Russell in de regen rondenlang zonder een fout te maken achter zich hield. Maar Gasly maakte misschien wel de meeste indruk tijdens het laatste raceweekend van het jaar in Abu Dhabi.

Gasly presteert onder druk en bezorgt Alpine P6

Alpine stond bij het ingaan van het laatste weekend zesde in het constructeurskampioenschap, met vijf punten voorsprong op Haas. Gasly wist dat hij Alpine die zesde plaats moest gaan bezorgen, aangezien Jack Doohan dat weekend zijn debuut maakte. Bovendien leek Haas het hele weekend het snellere team te zijn, waardoor de druk vol op de schouders van de enkelvoudig GP-winnaar stond. Hij maakte onder die druk geen fouten en reed vooral tijdens de race onwijs slim door alleen bezig te zijn met de Haas van Hülkenberg achter zich en niet het gevecht aan te gaan met de snellere teams.

Hij kwam als zevende over de streep op het Yas Marina Circuit en dat was genoeg om Alpine de zesde plaats in het constructeurskampioenschap te bezorgen. Tuurlijk het dubbele podium in Brazilië (P2 Ocon en P3 Gasly) bezorgde Alpine voornamelijk die zesde plaats, maar de indrukwekkende eindsprint van Gasly mag ook zeker niet gebagatelliseerd worden. De Fransman was van cruciaal belang voor Alpine en liet zien prima uit de voeten te kunnen met de sterk verbeterde Alpine-bolide. Het is dan ook niet gek dat hij door de teambazen en collega-coureurs in de top tien van de beste rijders van 2024 werd geplaatst. Nu kijken of hij dit niveau volgend jaar ook kan vasthouden.