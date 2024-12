Leclerc scoort net iets beter dan Sainz in 2024

Het team van Ferrari liep dit jaar op een haar na de constructeurstitel mis. Charles Leclerc en Carlos Sainz scoorden veel punten voor het team. Leclerc was net iets sneller dan zijn teamgenoot Sainz, en dat is ook terug te zien in de cijfers van dit seizoen.

Leclerc eindigde dit jaar als derde in het wereldkampioenschap, terwijl Sainz vijfde werd. De Spanjaard miste de Saoedische Grand Prix vanwege een blindedarmontsteking, maar verder viel hij slechts twee keer uit. Leclerc kon de race slechts één keer niet voltooien. De Monegask pakte 356 WK-punten, en dat deed hij door 21 keer in de punten te finishen. Sainz scoorde 290 punten, en hij kwam 20 keer in de punten over de finish.

In de races was Leclerc net iets beter dan zijn Spaanse teamgenoot. In veertien races kwam hij voor Sainz over de finish, terwijl de Spanjaard acht keer de beste Ferrari-coureur was. Sainz stond daarnaast negen keer op het podium, en twee keer mocht hij het bovenste treetje betreden. Leclerc stond dertien keer op het podium en hij wist drie keer te winnen. In de kwalificaties was Leclerc ook iets beter. Hij was veertien keer de beste Ferrari-coureur, terwijl Sainz dat negen keer was. De Spanjaard was daarnaast één keer de snelste coureur in de kwalificatie, terwijl Leclerc drie poles pakte.