Hadjar wist al geruime tijd van F1-debuut: "Hoorde het in Qatar"

Het team van VCARB maakte vorige week de komst van Isack Hadjar bekend. Hij gaat het tweede zitje bij het team invullen, en daarmee is de grid voor 2025 compleet. Hadjar legt uit dat hij al geruime tijd wist dat hij in 2025 zou gaan debuteren in de Formule 1.

Hadjar volgt bij VCARB Liam Lawson op, die op zijn beurt Sergio Perez opvolgt bij Red Bull Racing. De promotie van Lawson kwam voor weinig mensen als een verrassing, maar het leek erop dat Red Bull pas vlak de seizoensfinale in Abu Dhabi echt een knoop heeft doorgehakt. Hadjar leek echter al veel eerder op de hoogte te zijn, aangezien hij zich tijdens een persconferentie van de Formule 2 leek te verspreken.

Focus

Hadjar geeft eerlijk toe dat hij al geruime tijd op de hoogte was van zijn aanstaande Formule 1-debuut. In gesprek met het Franse Canal+ is hij daar heel eerlijk over: "Eerlijk gezegd wist ik halverwege het seizoen al wat er allemaal zou gebeuren, maar daarna ging het een beetje zo." Hadjar maakt een golfbeweging met zijn hand en gaat verder met zijn verhaal: "Een paar keer werd het bijna bekendgemaakt. We weten hoe het er in deze sport aan toe gaat, vaak veranderen dingen heel snel. Op een gegeven moment dacht ik dat ik voor volgend jaar de reservecoureur zou zijn. Mijn emoties gingen op en neer, maar het lukte me goed om gefocust te blijven, goed te presteren en te laten zien dat ik het niveau heb dat nodig is om in de Formule 1 te rijden."

Qatar

In de laatste fase van het seizoen kreeg Hadjar de toezegging dat hij zou gaan debuteren. Een contract had hij toen echter nog niet ondertekend: "In Qatar hoorde ik dat ik naar de Formule 1 zou gaan. Daarvoor was het zo goed als zeker, maar voordat je wat hebt getekend is dat niet het geval. Zelfs in en na Qatar, nadat ik te horen dat gekregen dat ik Formule 1 zou rijden, had ik nog niks getekend en dacht ik soms 'fuck, er gaat nog iets gebeuren'. Ik was eerlijk gezegd tot een of twee dagen voor het tekenen nog niet zeker. We moesten daarna flink wat papieren tekenen, want je weet het met de mensen in de Formule 1 maar nooit!"