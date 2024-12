Hadjar lijkt te hinten op Formule 1-debuut

Isack Hadjar wordt gezien als een kanshebber voor het vacante VCARB-stoeltje voor 2025. De Franse jongeling kan gaan profiteren van de stoelendans die komende week lijkt plaats te vinden bij de Red Bull-teams. Hadjar zelf lijkt al te weten wat hij gaat doen in 2025.

De situatie van Sergio Perez zorgt ervoor dat er nog onduidelijkheid bestaat over de invulling van de Red Bull-stoeltjes. Zijn tegenvallende resultaten hebben ervoor gezorgd dat zijn toekomst onzeker is. Na de Grand Prix van Abu Dhabi vindt er topoverleg bij Red Bull plaats, en daar wordt waarschijnlijk besloten Perez geen zitje te geven voor 2025. Dat zou betekenen dat Yuki Tsunoda of Liam Lawson promotie krijgt, en dan blijft er een plekje over bij VCARB.

Red Bull-talent Hadjar lijkt daarvoor in beeld te zijn. De Franse Formule 2-coureur lijkt echter al meer te weten. Tijdens een persmoment na de Formule 2-race in Qatar leek het erop dat hij zijn mond voorbij sprak: "Er is een duidelijk verschil tussen iets dat bevestigd is en iets wat nog te bevestigen is. Het is duidelijk dat ik je niet letterlijk kan vertellen wat ik volgend seizoen ga doen, omdat het niet officieel is, maar..." Gabriel Bortoleto valt hem dan in de reden: "Weet je het al?" Hadjar probeert zich er dan uit te redden: "Zou ik... Als ik zeg dat ik het weet, weten jullie misschien wat er aan de hand is..."