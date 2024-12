De Formule 1-coureurs van 2024: Yuki Tsunoda, vooruitgang niet beloond

Het Formule 1-seizoen zit er alweer op. Terwijl 2024 op zijn einde loopt, zijn de teams allang weer bezig met het nieuwe seizoen. GPToday.net kijkt nog één keer naar de prestaties van de coureurs in 2024. Vandaag in deel dertien: Yuki Tsunoda, die door Red Bull opnieuw over het hoofd werd gezien.

Naam: Yuki Tsunoda (Japan, 11 mei 2000)

Eindklassering 2024: Twaalfde

WK-punten: 30

Beste klassering: Zevende (Australië, Miami en Brazilië)

Yuki Tsunoda is inmiddels een bekend gezicht in de Formule 1. De coureur uit Japan rijdt sinds 2021 in de koningsklasse van de autosport, maar tijdens de eerste drie seizoenen bleek wel dat hij een ruwe diamant was die nog geslepen moest worden. Tsunoda was niet bepaald consistent en stond erom bekend behoorlijk vurig te zijn over de boardradio, waarbij hij geen blad voor de mond nam.

Tsunoda 2.0

Maar in 2024 leken alle puzzelstukjes voor de man uit Sagamihara op zijn plek te vallen, want hij werkte een uitstekende eerste seizoenshelft af. Hij wist zich achtmaal te kwalificeren voor Q3, behaalde 22 van de 34 punten voor Visa Cash App Racing Bulls voor de zomerstop en was over de boordradio veel kalmer geworden. Zijn teambaas Laurent Mekies en Red Bull-adviseur Helmut Marko gaven meermaals aan onder de indruk te zijn van de Japanner. En aangezien de Red Bull-toekomst van Sergio Perez bijna het hele jaar flink onder druk stond, leek Tsunoda, zeker met zijn vier jaar ervaring en progressie, een grote kanshebber te zijn op het Red Bull-zitje naast Max Verstappen voor 2025.

Voorkeur voor Lawson

Hij moest tijdens de laatste races van het seizoen dan wel goed presteren en afrekenen met zijn nieuwe teamgenoot Liam Lawson, want dat was zijn grootste concurrent in de strijd om het zitje naast de viervoudig wereldkampioen. Maar teambaas Christian Horner en adviseur Helmut Marko twijfelden meermaals openlijk aan de kwaliteiten van de 24-jarige Tsunoda, waardoor het al snel duidelijk werd dat de voorkeur van Red Bull bij Lawson lag.

Tsunoda troeft teamgenoot op alle vlakken af

Maar als er naar de statistieken en de data werd gekeken, was Tsunoda gewoon de betere van de twee VCARB-rijders. Tsunoda was tijdens zeven van de negen (sprint)kwalificaties sneller dan de Nieuw-Zeelander en pakte meer punten dan zijn teamgenoot (acht om vier). Bovendien maakte hij tijdens zijn allereerste test voor Red Bull - de post-season test op het Yas Marina Circuit - veel indruk op de mensen in de Red Bull-garage. Tsunoda stond namelijk in de paddock bekend als niet de meest technisch onderlegde rijder, maar werd door hoofd performance engineer van Red Bull, Ben Waterhouse, juist gecomplimenteerd vanwege zijn feedback.

Einde aan periode bij Red Bull?

Toch besloot het team uit Milton Keynes voor Lawson te gaan. en dat is toch een bijzondere keuze. Tsunoda is namelijk langer onderdeel van de Red Bull-familie, heeft dit jaar een goede stap voorwaarts gezet en heeft simpelweg meer ervaring dan de Nieuw-Zeelander. Lawson heeft slechts elf races gereden in de Formule 1 en werd zodoende de minst ervaren coureur die de overstap maakt van het opleidingsteam naar het grote Red Bull Racing. Hij behaalde tijdens die elf Grands Prix drie negende plaatsen. De 22-jarige maakte veel indruk met zijn inhaalrace in Austin, maar er was toch niet bepaald sprake van consistentie bij Lawson, wat wel één van de redenen was om Tsunoda niet te contracteren.

Het zou dan ook niet gek zijn als de Japanner in 2025 naar andere opties zal kijken buiten de Red Bull-familie. Dit was hét moment geweest om Tsunoda in de Red Bull te zetten en opnieuw werd hij - waar hij zelf al bang voor was - over het hoofd gezien. Bovendien gaf Horner al een duidelijke hint over de toekomst van Tsunoda door te stellen dat je een coureur niet vijf jaar in je supportteam kunt hebben. Wil de man uit Sagamihara nog een kans krijgen bij Red Bull, zal hij moeten hopen op een dramatisch seizoen van Lawson, maar in alle andere gevallen lijkt het erop dat de periode voor Tsunoda in de Red Bull-familie er na 2025 op zal zitten.