Jos Verstappen over vriendschap Max en Lando: "Max kent goed de scheidslijn"

Max Verstappen en Lando Norris zijn al jaren goede vrienden, maar moesten het dit seizoen voor het eerst tegen elkaar opnemen in de strijd om de wereldtitel in de Formule 1. Volgens Jos Verstappen maakt de strijd om de titel het lastiger, maar kan zijn zoon Max goed onderscheid maken tussen relaties op en naast de baan.

Red Bull-coureur Max Verstappen won de afgelopen twee jaar met overmacht de wereldtitel in de Formule 1, en dat leek ook in 2024 zo te zijn. Red Bull en Verstappen wonnen zeven van de eerste tiend Grands Prix en er leek geen vuiltje aan de lucht, maar na de GP van Spanje begon het succesvolle duo aan een lastige periode. De formatie uit Milton Keynes kreeg steeds meer problemen met de RB20, waardoor Verstappen tien races op een rij niet wist te winnen. Tegelijkertijd maakte het team van McLaren met een aantal updates een grote sprong voorwaarts en begonnen ze Red Bull en Verstappen uit te dagen in het constructeurs- en rijderskampioenschap.

Dit zorgde ervoor dat vrienden Max Verstappen en Lando Norris met elkaar verwikkeld raakten in een strijd om de wereldtitel, en het ging er enkele keren stevig aan toe tussen de twee heren. Bijvoorbeeld op de Red Bull Ring, waar de twee coureur met elkaar botsten, waardoor Norris uitviel en Verstappen van de leiding terugviel naar P5. Het leek echter niet ten koste te gaan van de vriendschap, want na de clash zeiden ze dat de vriendschap nog gewoon intact was.

Daarna kwamen de twee rijders elkaar ook nog tegen in Austin en Mexico-Stad en daar ging het er opnieuw hard aan toen. De wedstrijdleiding moest meermaals ingrijpen en straffen uitdelen aan beide rijders. Het zorgde ervoor dat de Nederlander en de Brit door een aantal meningsverschillen lijnrecht tegenover elkaar kwamen te staan, en er toch steeds meer vraagtekens werden gezet bij de vriendschap tussen de twee heren.

"Daar is hij heel volwassen in"

Maar kan een vriendschap intact blijven wanneer je tegen elkaar strijdt om de Formule 1-wereldtitel? Volgens Jos Verstappen kan zijn zoon Max alles wat op de baan gebeurt prima onderscheiden van alles wat er buiten gebeurt. "Het wordt lastiger, lijkt me", begint de voormalig F1-coureur in gesprek met Formule 1 Magazine. "Het ging natuurlijk wel lange tijd om de wereldtitel die op het spel stond. Max weet dat het zo is, hij staat daar ook redelijk makkelijk in. Hij kent goed de scheidslijn tussen de onderlinge relatie naast en op de baan. Daar is hij heel volwassen in."

"De onderlinge verhoudingen waren toen toch wel anders"

Als de rallycoureur gevraagd wordt of er überhaupt sprake van vriendschap kan zijn in de paddock, antwoordt Verstappen senior als volgt. "Als ik kijk naar mijn tijd in de Formule 1, had ik geen vrienden. In ieder geval niet op een manier dat ik daarna nog contact met ze hield. Helemaal niet zelfs. Mijn vrienden kies ik zelf", aldus de vader van de viervoudig wereldkampioen. "Ik heb wel de indruk dat de meeste jongens die nu op de grid staan buiten de baan wel goed met elkaar omgaan trouwens. De meesten kennen elkaar ook al heel lang, vanuit het karten. Er zijn een stuk of tien jongens met wie hij altijd gekart heeft. Dus ze zitten wat dichter bij elkaar, maar iedereen heeft wel gewoon zijn eigen leven en doet zijn eigen ding. Alleen, Max is wel een sociale jongen naast de baan en doet tegen iedereen wel aardig en normaal. In mijn tijd waren die onderlinge verhoudingen tussen coureurs toch wel anders."