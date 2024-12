Herbert wijst naar kritiek: "Stewards krijgen altijd de schuld"

De stewards zorgden dit jaar regelmatig voor ophef in de Formule 1. Een aantal beslissingen werden flink in twijfel getrokken door coureurs en kenners. Johnny Herbert fungeerde dit jaar meerdere keren als steward, en hij stelt dat ze altijd de schuld krijgen.

Oud-coureur Herbert zorgde voor veel chagrijn met zijn beslissingen en uitspraken. Hij was namelijk betrokken bij een aantal zeer zware straffen, en dat zorgde voor ergernis bij bijvoorbeeld Max Verstappen. Herbert nam de beslissingen niet in zijn eentje, maar hij sprak zich wel uit. Hij deelde zijn meningen en analyses in gesprek met gokplatformen, en ook dat zorgde voor veel ergernis en zware kritiek.

Schuld

Herbert heeft altijd aangegeven dat hij het eens is met zijn eigen beslissingen. Hij is van mening dat er wel vaak naar de stewards wordt gewezen, zo verklaart hij bij Coin Poker: "De stewards krijgen altijd de schuld. Niemand heeft de neiging om te weten wie de andere drie stewards zijn bij een race. We bespreken allemaal vanuit onze ervaringen wat er in de regels staat en hoe ze kunnen worden toegepast. Dat doen we nadat het met de teams is besproken. De coureurs zullen altijd voor hun belang vechten en dat is begrijpelijk."

Richtlijnen

Herbert toont begrip voor de coureurs, en hij begrijpt ook waarom ze soms zo fel reageren. De Britse steward ziet dat de regels voor onduidelijkheid zorgen: "Het wordt echter erg moeilijk als er een interpretatie bestaat in de richtlijnen van nu. Coureurs hebben die richtlijnen in hun voordeel gebruikt. Daarom hebben we meer incidenten gezien. Vanuit het oogpunt van de coureurs luisteren we naar hen binnen en buiten de ruimte van de stewards én binnen en buiten een raceweekend, omdat we dan beter begrijpen hoe de coureurs denken."