Lawson heeft duidelijk doel voor ogen: "Een wereldkampioenschap winnen"

Liam Lawson werd eerder deze week aangekondigd als de nieuwe teamgenoot van Max Verstappen bij Red Bull Racing. De Nieuw-Zeelander komt over van zusterteam Visa Cash App Racing Bulls en is bij het Oostenrijkse team de vervanger van Sergio Perez. Nu Lawson zich officieel Red Bull-coureur mag noemen, hoopt hij zijn grote doel te kunnen verwezenlijken.

Nadat Sergio Perez en Red Bull Racing afgelopen woensdagavond aankondigden dat ze per direct uit elkaar zullen gaan, was het afwachten wie de formatie uit Milton Keynes zou aanstellen als de nieuwe teamgenoot van viervoudig wereldkampioen Max Verstappen. Daar hoefde men echter niet lang op te wachten, want donderdagochtend maakte Red Bull wereldkundig dat Liam Lawson de vervanger van de Mexicaan zal gaan worden.

De Nieuw-Zeelander maakte tijdens zijn invalbeurten bij Visa Cash App Racing Bulls al veel indruk en dat is ook de Red Bull-top niet ontgaan. Lawson wordt daarom gepromoveerd naar het grote Red Bull Racing waar hij het mag gaan opnemen tegen Verstappen. In de Talking Bull-podcast van Red Bull sprak hij over zijn overstap naar het topteam en onthulde hij ook het ultieme doel dat hij heeft.

"Natuurlijk hebben we als Formule 1-coureurs allemaal één doel en dat is het winnen van een wereldkampioenschap", zo stelt de 22-jarige. "Dat is mijn doel, en dat is mijn doel sinds ik een kind was en Formule 1-coureur wilde worden. En nu zit ik duidelijk in een geweldige positie", vertelt Lawson, die wel realistisch blijft als hij het heeft over zijn debuutjaar bij Red Bull Racing. "Het is absoluut niet wat ik verwacht als ik hier kom. Ik verwacht niet dat ik meteen een wereldkampioenschap ga winnen. Ik weet dat het doel van het team het winnen van het constructeurskampioenschap is en dat is waar ik hier voor ben, ik ben hier om dat te helpen bereiken. Maar persoonlijk is het voor mij een kwestie van zo snel mogelijk in een competitieve positie te komen. Uiteraard heb ik de beste man als teamgenoot om van te leren."