Horner twijfelt aan toekomst Tsunoda binnen Red Bull

Het team van Red Bull Racing heeft ervoor gekozen Liam Lawson te promoveren voor 2025. Hij wordt de opvolger van Sergio Perez, en dat betekent dat Yuki Tsunoda nog een jaartje moet rijden bij VCARB. Christian Horner geeft toe dat het voor de Japanner misschien tijd wordt om verder te kijken.

In de laatste weken van het seizoen werd duidelijk dat Perez geen toekomst meer had bij Red Bull. VCARB-coureurs Lawson en Tsunoda werden gezien als kanshebbers, en uiteindelijk viel de keuze dus op de Nieuw-Zeelander. Het is pijnlijk voor Tsunoda, want hij rijdt al sinds 2021 voor het opleidingsteam. Na Abu Dhabi werkte hij de bandentest af voor Red Bull, maar zijn droom van promotie naar het topteam komt dus niet uit. Hij blijft steken bij VCARB.

Zinvol?

Het zorgt ervoor dat er direct twijfel ontstaat over zijn toekomst bij de Red Bull-familie. Red Bull-teambaas Christian Horner is er opvallend open over in gesprek met The Race: "We zijn ons er terdege van bewust dat we Yuki geen kans kunnen bieden. Eerlijk gezegd, is het dan wel zinvol om hem te behouden? Je kan een coureur niet vijf jaar hebben rondrijden in het juniorteam. Je kunt niet voor altijd het bruidsmeisje blijven. Je moet ze op dat moment laten gaan, of naar iets anders kijken."

2025

Toch wil Horner Tsunoda niet zomaar laten vertrekken. Hij wijst namelijk naar 2025, waar er kansen kunnen liggen. Horner gaat verder met zijn betoog: "Ik heb gesproken met Yuki. Hij vertelde dat hij genoot van wat Wagyu-vlees tijdens zijn vrije dagen, maar dat hij wel wilde laten zien dat hij die kans verdient. Racing Bulls kan volgend jaar hopelijk een stap voorwaarts zetten, als ze de achterwielophanging en de versnellingsbak van Red Bull gaan gebruiken. Als dat team en het nieuwe management gaan groeien, dan zetten ze een stap naar voren. Ik denk dat hij heel erg vastberaden is. Hij weet dat de dingen snel kunnen veranderen. Wie had negen maanden geleden verwacht dat we hier zouden zitten om te praten over Liam Lawson die in 2025 voor ons rijdt? Zaken kunnen in deze industrie snel veranderen en dat weet hij. Hij moet laten zien dat hij op de deur klopt."