Horner verklaart passeren Tsunoda: "Het was erg close"

Liam Lawson is vanaf volgend jaar de nieuwe teamgenoot van Max Verstappen bij Red Bull Racing. Hij kreeg de voorkeur boven Yuki Tsunoda, en dat zorgt voor veel vraagtekens. Christian Horner legt uit dat het een lastige keuze was tussen Lawson en Tsunoda.

Eerder deze week werd duidelijk dat Sergio Perez vertrekt bij Red Bull. De Mexicaan kende dit jaar een rampzalig seizoen, en zijn toekomst was lange tijd onduidelijk. Hij gaat nu echter weg, en Red Bull had achter de schermen al een opvolger aangewezen. Die keuze is dus gevallen op Lawson, en dat is bijzonder. Hij heeft namelijk nog geen volledig seizoen afgewerkt, en Tsunoda heeft veel meer ervaring.

Niet iedereen kan zich dus vinden in deze keuze van Red Bull. Teambaas Christian Horner legt deze keuze uit in een interview met ESPN: "Het was heel erg close tussen deze twee. Yuki is een erg snelle coureur en hij heeft nu drie of vier seizoenen ervaring. Hij deed het erg goed tijdens de bandentest in Abu Dhabi, en de engineers waren onder de indruk van zijn prestaties. We hadden het gevoel dat Liam, als je kijkt naar de analyses van zijn races, een iets beter tempo had. Zijn snelheid in de kwalificatie lag heel dicht bij die van Yuki. Maar je moet ervan uitgaan dat het potentieel van Liam, die pas elf Grands Prix heeft gereden, alleen maar beter en sterker zal worden. Hij heeft mentale veerkracht en taaiheid getoond."

Werkethiek

Horner ziet dat Lawson veel in zich heeft om door te groeien. De verwachtingen zijn hoog, en Horner zag dat Lawson het goed deed bij VCARB: "De engineers hebben genoten van de samenwerking tijdens de races die hij dit jaar heeft gereden. Hij heeft daarnaast ook een goede werkethiek. Het is geweldig dat Yuki volgend jaar nog steeds betrokken is bij Racing Bulls. En hij staat natuurlijk op stand-by, mocht dat ooit nodig zijn."