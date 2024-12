Wolff blij met comeback Bottas: "Speelde een grote rol bij onze titels"

Het team van Mercedes heeft vandaag de comeback van Valtteri Bottas bekendgemaakt. De Fin is aangesteld als reservecoureur voor 2025. Mercedes-teambaas Toto Wolff is heel erg blij met de comeback van Bottas, en hij verwacht dat de Fin kan gaan helpen bij de ontwikkeling van de auto.

Bottas reed dit jaar voor het team van Sauber. Hij kende geen sterk seizoen, en hij wist dan ook geen enkel WK-punt te scoren. Sauber wordt in 2026 het fabrieksteam van Audi, en daar was geen plek meer voor Bottas. Vandaag werd duidelijk dat Bottas terugkeert op het oude nest. Hij reed vanaf 2017 tot en met 2021 voor Mercedes, en daar was hij vooral de waterdrager van Lewis Hamilton. Nu wordt hij de reservecoureur, en daarmee volgt hij Mick Schumacher op.

Titels

Mercedes-teambaas Toto Wolff heeft er nooit een geheim van gemaakt dat hij het nog steeds goed kan vinden met Bottas. In een persbericht reageert hij dan ook verheugd op de comeback van de Fin: "De impact en bijdrage van Valtteri in de vijf jaar dat hij met ons was als racecoureur was groot. Hij won meerdere Grands Prix, en hij speelde een vitale rol in vijf van onze wereldtitels."

Feedback

Wolff stelt dat Bottas ook naast de baan veel invloed had op Mercedes. De Oostenrijkse teambaas wijst dan ook naar deze kwaliteiten van Bottas: "Zijn technische feedback en input waren heel belangrijk bij deze successen. Maar het is niet alleen dat, hij was ook een fantastische collega en teamgenoot. Zijn droge humor en innemende aard maakten hem een absolute favoriet bij iedereen in Brackley en Brixworth. In zijn rol als reservecoureur kunnen al deze kwaliteiten heel belangrijk worden bij het helpen om te strijden voor titels, en het steunen van George en Kimi."