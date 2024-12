Lawson onthult hoe hij Red Bull-nieuws hoorde: "Horner belde me"

De kogel is door de kerk: Liam Lawson is de nieuwe teamgenoot van Max Verstappen. Bij Red Bull volgt hij Sergio Perez op, die is vertrokken na tegenvallende prestaties. Lawson legt uit hoe hij te horen kreeg dat hij promotie mocht maken naar het grote topteam.

Het vertrek van Perez was voor niemand een verrassing. De Mexicaan kende dit jaar een rampzalig seizoen in de Formule 1, waarin hij veel langzamer was dan zijn teamgenoot Verstappen. In de afgelopen dagen werd er veel gespeculeerd over de line-up van Red Bull voor 2025, maar nu is het dus officieel. Lawson stapt over naar het grote Red Bull, terwijl hij dit jaar slechts een handjevol races reed voor VCARB.

Lawson zelf was al eventjes op de hoogte van het nieuws. De Nieuw-Zeelander hoorde het van teambaas Christian Horner, zo legt hij uit in een speciale aflevering van de podcast Talking Bull: "Ik wist natuurlijk dat dit al een tijdje speelde. Er was natuurlijk nog niets zeker of iets in die richting. Het is allemaal gebaseerd op prestaties, zoals altijd eigenlijk. Ze hadden die vergadering, en Christian was zo aardig om me een berichtje te sturen. Hij vertelde hierin dat alles er goed uitzag voor me. Daarna belde hij me. Toen kwam hij met die typische oneliner: 'Welkom bij Red Bull Racing'. Dus zo kreeg ik het nieuws. Dat was echt gaaf."