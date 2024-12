Horner blij met komst Lawson: "Weet zeker dat hij de uitdaging aankan"

Het team van Red Bull Racing heeft vandaag bekendgemaakt wie de nieuwe teamgenoot is van Max Verstappen. Liam Lawson is aangewezen als de vervanger van Sergio Perez, en de verwachtingen zijn direct hoog. Teambaas Christian Horner is blij met de promotie van Lawson.

Lawson begon dit seizoen als de reservecoureur van de Red Bull-teams. Hij stond geruime tijd aan de zijlijn, maar hij mocht in Austin instappen bij VCARB als vervanger van Daniel Ricciardo. Zijn prestaties waren goed, en al snel werd duidelijk dat hij op pole position stond om Perez op te volgen. Gisteren kondigde Perez zijn vertrek bij Red Bull aan, en vandaag volgde het grote nieuws over Lawson.

De Nieuw-Zeelander reageerde zelf trots en verheugd op het nieuws. Ook zijn nieuwe teambaas Christian Horner is tevreden, zo laat hij weten in het persbericht van Red Bull: "Ik ben blij om aan te kondigen dat Liam zich bij het team voegt in 2025. Liams prestaties tijdens zijn twee stints bij VCARB lieten zien dat hij niet alleen in staat is om sterke prestaties te leveren, maar dat hij ook een echte racer is die niet bang is om te vechten met de beste coureurs uit de top. Zijn komst past bij de lange geschiedenis van het team om talent uit het Red Bull Junior-programma te promoveren, hij stapt in de voetstappen van kampioenen zoals Sebastian Vettel, en natuurlijk Max Verstappen. Er bestaat geen twijfel over dat racen naast Max, een viervoudig wereldkampioen en ongetwijfeld één van de beste coureurs ooit, een ontmoedigde taak is. Ik weet echter zeker dat Liam de uitdaging aankan, en dat hij volgend jaar voor uitstekende prestaties kan zorgen."