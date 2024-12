Vasseur maakt zich geen zorgen over tegenvallende vorm Hamilton

Het team van Ferrari staat aan de vooravond van een belangrijk seizoen. Vanaf volgend jaar beschikken ze immers over de diensten van zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton. Ferrari-teambaas Frédéric Vasseur maakt zich geen zorgen over de recente vorm van Hamilton.

Hamilton beleefde een zwaar laatste jaar bij Mercedes. Hij reed sinds 2013 voor de renstal, maar hij had zijn afscheidsjaar anders voorgesteld. Hij wist twee races te winnen, maar zijn resultaten vielen verder tegen. Bij de seizoensfinale in Abu Dhabi gaf hij toe dat het omgaan met zijn afscheid bij Mercedes hem zwaarder viel dan gedacht. Hij maakte zijn transfer naar Ferrari in januari al bekend, waardoor de wereld al bijna een jaar wist van zijn aanstaande mega stap.

Geen zorgen

Hamiltons vorm viel dit seizoen echter flink tegen. Bij Ferrari maakt men zich daar geen enkele zorgen over. Teambaas Frédéric Vasseur spreekt zich uit bij BBC Sport: "Ik ben ervan overtuigd, en ik wil Lewis of Mercedes niet de schuld geven, dat het lastig is om met deze situatie om te gaan, en ik kan begrijpen dat als het niet goed gaat, je relatie er onder kan gaan lijden. Hij had het er mentaal lastig mee, en daar was hij duidelijk over in Brazilië. Maar hij heeft het ook heel goed gedaan in de laatste races, dus ik maak me er geen zorgen over."

Leclerc

Hamilton treft bij Ferrari Charles Leclerc als teamgenoot. De Monegask wordt gezien als een kanshebber op de wereldtitel, maar Vasseur maakt zich geen zorgen over een onderlinge strijd: "Charles, Lewis en ik maken ons hier niet echt zorgen over. Ze hebben veel onderling respect, ze kennen elkaar en ze hebben het hier nu al maanden over. Het is veel beter om te vechten voor de eerste en derde plaats, of de tweede en derde plaats, dan om te vechten voor de negentiende en twintigste plaats. Het is een goed punt voor een team om dit soort discussies te hebben, en ik ben ervan overtuigd dat de performance van het team voortkomt uit de emulatie tussen de twee."