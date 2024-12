Het vertrek van Perez is voor niemand een verrassing

Het doek voor Sergio Perez bij Red Bull Racing is gevallen. Na vier seizoenen vol ups en downs is zijn periode bij de renstal ten einde gekomen. In 2021 kroonde hij zich tot 'minister van Defensie', maar drie jaar later verlaat hij Red Bull als een soort brokkenpiloot.

Perez kende dit jaar een rampzalig seizoen in de Formule 1. Zijn prestaties vielen tegen, maar hij parkeerde zijn RB20 ook te vaak in de vangrail. De crashes, de tegenvallende resultaten en het lage aantal punten zorgden voor veel kritiek, maar daar had hij zelf geruime tijd geen boodschap aan. Perez bleef wijzen naar het feit dat hij een contract had, en zijn overenthousiaste vader hielp ook niet. Antonio Perez Garibay riep dat zijn zoon nog een titel ging winnen, maar dat zorgde voor hoongelach.

Perez reed dan wel voor een topteam, maar weinig mensen zagen hem nog als een topcoureur. Verstappen was in de voorgaande jaren ook de beste Red Bull-coureur, maar nu was het verschil wel heel groot. De kritiek werd elk raceweekend groter, en Perez wist zijn criticasters niet het zwijgen op te leggen. Tot verrassing van velen kreeg hij halverwege het jaar een contractverlenging, maar dit bracht hem geen rust.

Druk

De prestaties van Perez werden alleen maar minder, en halverwege het seizoen leek het avontuur al voorbij te zijn. Na de Belgische Grand Prix vond er topoverleg plaats bij Red Bull, maar men besloot Perez niet weg te sturen. Of het het juiste resultaat was, is aan de mensen bij Red Bull, maar het is wel een feit dat dit niet heeft geholpen in de titelstrijd. Red Bull kon de constructeurstitel vergeten, terwijl ze ook geen strategische hoogstandjes konden uitvoeren om Max Verstappen te helpen.

De druk op de schouders van Perez werd elk weekend groter. Er gingen veel geruchten rond over zijn toekomst, en zelfs de top van Red Bull liet doorschemeren dat een vertrek tot de opties behoorde. Teambaas Christian Horner stelde dat Perez zijn eigen conclusies moest trekken, en teamadviseur Helmut Marko liet doorschemeren dat er na Abu Dhabi een besluit zou worden genomen.

Voordeur

Alle ogen waren de maandag na Abu Dhabi gericht op Red Bull, maar een statement liet op zich wachten. Ruim een week na de vergadering kwam Perez zelf met een verklaring naar buiten. Volgens het statement hebben Red Bull en Perez samen besloten om uit elkaar te gaan. In een interview met Sky Sports stelde Horner dat Perez een sabbatical heeft genomen. Het lijkt erop dat hij zijn eigen conclusies heeft getrokken, en daarmee heeft hij voor een eervol afscheid gekozen. Hij verlaat Red Bull door de voordeur en dat is hem gegund. Zijn prestaties waren niet altijd goed, maar er zijn weinig coureurs die het zolang naast Verstappen hebben volgehouden. Het regende mooie boodschappen, ook van Verstappen. Het is een afscheid, maar of het een vaarwel van de Formule 1 wordt, zal de toekomst uitwijzen.