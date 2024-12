Verstappen bedankt vertrekkende Perez: "Het was me een genoegen"

Het is officieel: Max Verstappen krijgt volgend jaar een andere teamgenoot bij Red Bull Racing. Sergio Perez maakte vandaag bekend dat hij gaat vertrekken bij Red Bull. Verstappen reageert op het nieuws door middel van een korte post op zijn sociale media.

Perez en Verstappen vormde sinds 2021 een rijdersduo bij Red Bull Racing. Perez hielp Verstappen bij het binnenhalen van zijn eerste wereldtitel in 2021, waarna hij in 2022 en 2023 wisselvallig presteerde. Dit jaar ging het allesbehalve goed met Perez, en wist hij geen goede resultaten te behalen. Hij stond onder grote druk, maar toch besloot Red Bull zijn contract te verlengen. Dit contract gaat hij dus niet uitdienen.

Voor Verstappen breekt er nu een nieuw tijdperk aan bij Red Bull. Na vier seizoenen krijgt hij een nieuwe teamgenoot, en dat zal voor een nieuwe situatie gaan zorgen. Verstappen reageerde op het vertrek van Perez met een korte post op sociale media. Bij een drietal foto's schrijft Verstappen een mooie afscheidsboodschap: "Het was een absoluut genoegen om naast je te mogen rijden. We hebben samen een aantal geweldige momenten gehad die ik altijd zal onthouden. Bedankt, Checo!"

It’s been an absolute pleasure driving alongside you 馃檹 We’ve had some amazing moments together that I’ll always remember. Thank you, Checo! pic.twitter.com/iaUMunXZb3