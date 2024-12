"Verstappen kan vanavond belangrijke sportprijs winnen"

Max Verstappen kan vandaag een nieuwe prijs gaan toevoegen aan zijn overvolle prijzenkast. De Red Bull-coureur is genomineerd voor de Sportman van het Jaar. Vanavond wordt tijdens het gala van het NOC*NSF duidelijk of Verstappen deze prijs gaat winnen.

Verstappen veroverde dit jaar zijn vierde wereldtitel in de Formule 1. Hij had dit jaar geen oppermachtig seizoen, maar hij wist wel elk weekend optimaal te presteren. Het levert hem een nominatie op voor de titel Sportman van het Jaar. Naast Verstappen zijn ook Harrie Lavreysen, Abdi Nageeye en Mathieu van der Poel genomineerd door de vakjury. Verstappen won deze prijs ook al in 2016, 2021 en 2022. In 2014 ontving hij de Young Talent Award.

De prijzen worden vanavond uitgereikt bij het gala van sportkoepel NOC*NSF op Papendal. Het gala zal niet live te zien zijn op de televisie. Via een livestream van de NOS kan er online worden meegekeken naar de prijsuitreikingen. Om 21:30 zendt de NOS op NPO 1 een speciaal programma uit over het afgelopen sportjaar, het is de verwachting dat ook hier te zien zal zijn wie de prijzen winnen. Verstappen zal zelf naar alle waarschijnlijkheid niet aanwezig zijn bij het gala. Vorige week was hij wel aanwezig bij het FIA-gala in Rwanda, maar daar moest hij verplicht heen.